5月消费市场稳中有升 更多新政可期

6月17日，商务部和国家发展改革委分别就5月我国消费市场运行情况作出解读，均表示我国促进消费政策效果正在显现，社会消费品零售总额增长明显加快。下一步，围绕“推动产业产品提升，优化消费环境，打通回收利用环节”三个方面，将强化部门协调，加强上下联动，畅通整个消费链条，促进消费加快升级。
数据显示，受五一假日消费拉动等因素影响，5月消费市场稳中有升，当月全国社会消费品零售总额达到3.3万亿元，同比增长8.6%，较上月回升1.4个百分点。
值得注意的是，汽车销售在连续下滑后实现增速回升。“在消费升级需求作用下，汽车消费止跌回稳，5月限额以上单位实现汽车零售额3223亿元，同比增长2.1%，较4月回升4.2个百分点。”商务部市场运行司负责人表示，我国消费市场仍蕴藏着巨大潜力，随着5G商用牌照发放、促进汽车消费等政策逐步落实，消费增长动能将持续释放，消费市场将继续保持平稳健康发展。
在当日的发改委新闻发布会上，发改委新闻发言人孟玮透露，当前要会同有关部门把《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020）》提出的具体任务落到实处，重点围绕“推动产业产品提升，优化消费环境，打通回收利用环节”等方面，加大工作力度，强化部门协调，加强上下联动，推动这些任务的落实。（记者王文博）
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