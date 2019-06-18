外媒：沪伦通启动激发多赢潜力

沪伦通17日正式启动。一些外媒认为，此举将在全球经济不确定性加大、贸易局势紧张之际成为跨境合作典范，并激发出多赢潜力。

英国财政大臣哈蒙德在新闻公报中称沪伦通是一项“开创性举措，在我们探索亚洲新机会之际将深化我们的全球连接。”

哈蒙德还在公报中表示：“伦敦是与众不同的全球金融中心，今天的项目启动是对英国市场投出的强烈信任票。”

该公报还表示，超过260家在上海上市的企业有资格和潜力在伦敦上市。有机构预计，中国资产管理规模到2030年将达到17万亿美元。

法新社报道称，沪伦通成为中英合作中一项标志性的协议，并援引伦敦金融城政策与资源委员会主席孟珂琳的话说，“该协议不仅对中英是个好消息，还将给更广阔范围的全球经济带来益处。”

同日，华泰证券发行的全球存托凭证在伦敦证券交易所挂牌交易。据路透社报道，该凭证盘中大涨，涨幅一度超过7%。

英国广播公司（BBC）文章称，从英国角度看，虽然陷入“脱欧”僵局已经3年，但欧洲大陆似乎仍然无法取代世界金融之都伦敦金融城的地位。在世界金融市场动荡情况下，国际资本过去3年仍大举投资英国。

该报道援引伦敦证券交易所集团声明表示，沪伦通是一个具有里程碑意义的项目，将给双方的投资者和发行商带来巨大好处，也是中国市场持续开放，持续国际化重要的一步。

英国调查机构Z/Yen最新“全球金融中心指数”显示，上海继2018年超过东京后，稳固排名于第5位。

路透社报道指出，在贸易紧张形势下，2018年中国股市和人民币受创，但并未阻止外国投资者涌向中国资本市场，国际投资机构2018年纷纷加仓A股；与此同时，中国资本市场出现日益开放的迹象。

报道称，中国将相对孤立的国内金融市场与全球金融系统打通，可能创造上万亿美元针对人民币资产的外资需求。而在中国以外，全球有此实力接盘者，唯有伦敦与纽约。

有分析认为，沪伦通为两地发行人和投资者提供进入对方市场投融资的便利机会扩大了融资渠道，进一步支持中国A股上市公司从境外市场融入资金，支持实体经济开展跨国融资和并购。同时，外资和政府会进一步推动中国公司治理改善。（记者闫磊）

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