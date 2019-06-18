北京轨道交通新机场线一期开始试运行

记者从北京市重大项目办和北京市轨道公司获悉，北京轨道交通新机场线一期工程15日正式开始试运行，这标志着新机场线全线通车。

北京轨道交通新机场线一期全长41.4公里，途经北京市丰台区和大兴区。全线共设草桥站、磁各庄站和新机场北航站楼站3座车站和磁各庄1座车辆段，计划于2019年9月底随北京大兴国际机场同步开通运营。

机场线被誉为“北京市轨道交通建设新里程碑”，该线采用世界最高等级、具有完全自主知识产权的全自动驾驶系统，不仅可实现无人驾驶，还可实现列车自动唤醒、自检、运行、休眠等全过程。机场线车辆最高时速可达每小时160公里，从北京市丰台区的草桥到大兴区的新机场仅需19分钟。列车品质充分对标航空，首次采用载客车厢+行李车厢设置“7+1”形式，全列定员448人，载客车厢分为普通车厢+商务车厢形式，座椅尺寸和间距超过复兴号高铁动车组二等座和一等座要求。

据北京市重大项目办总工程师杨广武介绍，新机场线是北京市轨道交通“十三五”规划中的一条骨干线路，是落实北京城市总规、促进京津冀协同发展的重要组成部分，也是北京大兴国际机场“五纵两横”配套交通工程中的快速、直达、大运量的公共交通服务专线、快线，将对加速京津冀地区经济融合、助力新引擎建设起到积极推进作用。（记者张骁）

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