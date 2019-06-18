全国产粮大县粮油优质品率将提高三成

本报讯 （实习生黄一帆 记者杨召奎 ）为进一步指导各地更好地推动“优质粮食工程”落地见效，国家粮食和物资储备局、财政部日前印发《关于深入实施“优质粮食工程”的意见》，并制定了三个子项实施指南，要求到2020年全国产粮大县的粮油优质品率提高30%左右。
据介绍，“优质粮食工程”包括粮食产后服务体系、粮食质量安全检验监测体系建设和“中国好粮油”行动计划三个子项。为加强指导，分别制定了《实施指南》，与《意见》一起形成“1+3”的政策体系。
其中，“中国好粮油”行动计划突出市场品牌提升，充分发挥示范引领作用，放大辐射带动效应。统筹兼顾产粮大县、特色粮油生产县，择优选定示范县（市）和示范企业，全面实施“五优联动”，系统打造好粮油供应链。重点支持示范企业以“公司+合作社+基地+农户”等模式结成利益共同体，开展订单收购，建设种植、加工基地，增加优质粮油产品，带动农民持续增收。通过示范引领，实现优质粮食种植规模化、收购订单化以及绿色储存、适度加工。
国家粮食和物资储备局有关负责人指出，从“优质粮食工程”及三个子项目标看，到2020年，粮食产后服务体系要力争实现全国产粮大县全覆盖，粮食质量安全检验监测体系要实现国家、省、市、县四级联动，监测覆盖面提升60%左右，“中国好粮油”行动计划要实现全国产粮大县的粮油优质品率提高30%左右，加快形成“种粮农民种好粮、收储企业收好粮、加工企业产好粮、消费者吃好粮”的良好局面。
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