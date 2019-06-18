原标题：为世界减贫提供中国方案

在近日于贵州召开的2019中国国际大数据产业博览会上，联合国开发计划署代理驻华代表戴文德表示，贵州运用大数据精准扶贫为世界减贫提供了中国方案。

国务院扶贫办的数据显示，自1978年末至2017年末，中国贫困人口数量从7.7亿人，下降至3046万人，累计减贫7.4亿人，贫困发生率从97.5%下降至3.1%，对全球减贫的贡献率超七成。

其中，2012年至2016年，中国现行标准下的贫困人口由9899万人减少至4335万人，累计减少5564万人。这是中国自1986年开展大规模扶贫以来最好的成绩。作为世界上人口最多的国家，中国贫困发生率的直线下降和农村贫困人口的大幅减少，对减少全世界贫困做出了不容忽视的贡献：

中国农村贫困人口大幅减少，农村累计减贫6853万人，减贫幅度接近70%，年均减贫接近1370万人；贫困发生率直线下降，由2013年的8.5%，下降到2017年的3.1%；贫困地区农民生活水平明显改善，贫困地区农村户均住房面积2017年相较2012年，增加21.4平方米，贫困地区农村饮水无困难农户比重比2013年提高8.3个百分点，2017年达到89.2%。

中国是如何在扶贫工作尤其是对深度贫困地区的扶贫工作上取得这样成绩的？

首先，明确点位，进一步确定重点工作区域。国务院扶贫开发领导小组确定了深度贫困地区。在中央统筹重点支持的“三区三州”（“三区”是指西藏、新疆南疆四地州和四省藏区；“三州”是指甘肃的临夏州、四川的凉山州和云南的怒江州，是国家层面的深度贫困地区）之外，中西部地区确定了169个深度贫困县。

接着，在国务院扶贫开发领导小组的指导下，“三区三州”所涉及的6个省份都确定了详尽的深度贫困地区脱贫攻坚实施方案，经领导小组备案，各地以省级政府名义印发。

针对这些地区，中央有26个部门出台了27项政策性文件，集中力量攻坚深度贫困地区。2018年，中央新增中央财政专项扶贫资金120亿元用于深度贫困地区，占了2018年中央财政专项扶贫资金新增资金的60%。同时，东西部扶贫协作、对口支援和定点扶贫进一步向深度贫困地区聚焦。经过一年的努力，“三区三州”贫困人口共减少了134万，贫困发生率下降了6.4个百分点，降幅比西部地区平均水平快了3.3个百分点，高于全国平均水平5个百分点。“三区三州”外169个深度贫困县，贫困人口大幅减少，共有460万贫困人口脱贫，贫困发生率也大幅下降。

值得一提的是，在全球经济影响和中国经济转型共同作用下，2012-2016年，中国人均GDP年增长速度为6.1%，比此前四年（2008-2011年）平均增速下降了3个百分点，降低了31%。

这意味着，经济增长对减贫的自动拉动作用明显降低。2011年以来，万元GDP减少的贫困人口数，按可比价格计算，降低了72%。

即便面对经济增速下降，中国减贫工作也克服了不利影响。这是中国在过去三十多年创造出的持续有效的减贫经验，在宏观经济环境不利条件下，对剩余少量贫困人口进行脱贫攻坚的做法。

国家统计局的数据显示，按现行贫困标准，2013年2017年中国农村减贫人数分别为1650万、1232万、1442万、1240万、1289万人，打破了以往新标准实施后脱贫人数逐年递减的格局。5年来，农村累计减贫6853万人，减贫幅度近70%，贫困发生率从2012年末的10.2%下降至2017年末的3.1%，其中17个省份贫困发生率已下降至3%以下。

中国扶贫减贫工作，为世界作出了不容忽视的贡献。

2017年2月以来，经申请、内部审核、国家专项评估检查，28个县宣布摘掉“贫困县”帽子。这标志着，我国贫困县数量开始出现绝对数量上的减少，并拉开了通过合法程序解决区域性整体贫困问题的序幕。

2019年减贫目标是要完成1000万以上人口的减贫任务，实现300个左右贫困县的摘帽。

今年的一号文件提出，及早谋划脱贫攻坚目标任务2020年完成后的战略思路，对摘帽后的贫困县要通过实施乡村振兴战略巩固发展成果。

事实上，对于调动社会力量参与扶贫工作，我们也已经有了不少探索。

今年4月，社会扶贫司联合中国社科院企业社会责任研究中心发布的“中国企业精准扶贫优秀案例（2018）”中，企业从产业、金融、教育、健康、旅游和电商等方面，都对精准扶贫做出了新的探索和尝试。

在入围《中国企业精准扶贫50佳案例》的企业中，国有企业占25个，民营企业共22个，外资企业也有3个。

2020年是脱贫攻坚决胜的一年。从中央到地方，从政府到企业，都在为着这一全面建成小康社会最重要的硬任务集中力量。中国，在用自己的实践，为世界的减贫工作，贡献中国力量。

中国青年报·中青在线记者 李晨赫 实习生 孙吉 来源：中国青年报

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