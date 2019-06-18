原标题：“中美贸易战前景应该是不战而停”

根据海关总署近日发布的数据，今年1至5月，中国自美国进口连续5个月下降，5月降至495.7亿美元，同比下降29.6%。

在日前商务部的发布会上，新闻发言人高峰指出，中国自美进口连续5个月下降。这说明，贸易战没有赢家，对美国经济和世界经济都可能带来衰退性影响。

今年五月以来，美国再度升级中美贸易摩擦，试图以经济优势迫使中国接受不合理要求。关税是其重要“武器”。而中国经济优势，又是否会被关税压制呢？

在考虑中国经济发展的优势时，市场是中国独特而难以取代的优势。

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉指出，中国经济体量大、人口规模大、劳动力数量大，不论从供给端还是消费端看，都是一个大的市场，具有较强的自我循环能力。

在日前国家统计局的新闻发布会上，新闻发言人付凌晖指出，中国市场空间巨大，位居世界第二。2018年经济总量突破了90万亿元，占世界经济的比重超过15%，并保持了每年6%-7%的中高速增长。这些说明我国的市场空间是非常巨大的。同时，我国经济增长更多的是依靠内需——2018年内需对经济增长的贡献达到了108.6%，从一季度的情况来看，最终消费支出增长对经济增长的贡献率超过65%，这些都说明了中国经济发展具有强大市场空间和广阔的韧性。

“市场优势表现为，中国人口世界第一，经济增长速度全球领先，市场需求巨大而旺盛，这是全世界企业普遍看中的商机，美国企业亦不例外。”北京师范大学经济与工商管理学院院长、教授戚聿东指出。

而巨大的增长潜力，也是中国作为发展中国家的优势。屠新泉指出，相对于发达国家，中国经济发展水平相对较低，还有一些相对贫困的地区，即便是比较富裕的地区，也仅达到中等发达国家水平，增长潜力不容忽视。

戚聿东指出，除了市场优势，经过多年发展，中国的产业体系优势也是中国经济进步的一个重要因素。戚聿东指出，中国有完整健全的产业体系，进口替代能力强，自力更生能力强；在技术潜力上，中国技术进步上迅速赶超，虽然在一些高端关键核心技术上仍受制于人，但凭借国家创新体系，自主研发能力大有后来居上的趋势，这也是一些国家感到“威胁”的原因。

屠新泉指出，中国除了制造业体系完善外，工业、农业、服务业的配套也很完善，形成了各个产业间的相互配合，形成了较为完整的价值链和生产链，大幅降低了经济运行成本。

据付凌晖介绍，中国产业结构发展符合世界经济发展的一般规律，是逐步按照一产、二产、三产的比例在上升。我国三产比重2012年首次超过二产，目前服务业比重已经超过50%，占据国民经济的半壁江山。中国的制造业产出总量已经位居世界第一，工业在向中高端发展，未来的空间也是相当巨大的。

屠新泉还指出，中国的人才优势也推动了创新能力的增强。在多年高等教育的培养下，有研究能力的人员水平、层次都有大幅提升，中国的创新能力也在增强。针对中美贸易摩擦，美国提高中国产品关税的做法，是反市场经济的，带来的成本增加和效率丧失是非常严重的。

“我们坚持这个观点，即中美经济是通过全球化相互关联、相互依赖、相互渗透的。这种相互依赖关系是市场经济的作用。”屠新泉指出，美国政府通过政府干预的人为手段影响经济，对中美两国都有影响。

更重要的是，专家们认为，增加关税对企业选址等，并不起决定作用。“企业选择在哪里发展，关税只是调节手段之一，非关税的作用更为重要。当然，无论是关税还是非关税措施，都是万不得已时的临时性的必要举措。”

屠新泉指出，在世界贸易组织的推动下，世界各国的关税整体都处于较低的水平。因此，从投资的角度看，关税一直不是一个太重要的因素。“对投资者来说，最重要的两个方面，一个是占领市场，一个是生产成本。”屠新泉解释道，占领市场要看市场的消费者够不够多、消费体量够不够大，能否将企业生产出的产品消化掉。而生产成本则包括劳动力成本、交易成本、制度成本、税收成本等。

“发展是硬道理，中国只有站起来富起来强起来，才是化解贸易摩擦的最终王道。”戚聿东说，美国挑起贸易摩擦，实施一定范围的技术封锁，美国出口企业受损终有无法承受之时，即使有其他政治因素考虑，届时贸易战也将会自动不战而停。

付凌晖指出，中国对外开放红利充足。1-5月，我国对“一带一路”沿线国家的进出口增长9%，引进外资数量同比增长6.8%。这些情况都说明，中国在发展和国际的交融互进当中是共赢的。

“我们还希望美国政府能够遵从、尊重市场规律，尊重全球化的规律，不是脱钩，不是去切割中美之间的经济关系，而是去使得发展中的经贸关系更加紧密，进一步降低成本，提高效率，提高两国人民的福利。”屠新泉说。

中国青年报·中青在线记者 李晨赫 实习生 孙吉 来源：中国青年报

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