对华加税听证会，美企掀反对浪潮

【环球时报综合报道】“如果特朗普正如他威胁的那样，对约3000亿美元中国商品加征25%关税，那会发生什么情况？新罕布什尔州的一家烟花公司表示，他们只能提价，但这有可能导致丢失业务，并使得一些小城镇放弃7月4日美国独立日的烟火表演;一家明尼苏达州摩托车企业说，他们可能会输给那些不用为进口中国零部件缴税的外国竞争对手;一家洛杉矶家居用品设计经销商表示，他们只能长期中断招聘，并推迟启用更大规模仓库的计划……”6月17日美国贸易办公室就拟对华加征关税计划开始举行听证会之际，美国政府几乎要被大批本国企业的反对声淹没了，美联社在上述报道中列举的只是其中几例。白宫声称，加征关税能让美国货受益，但很多美企表示这根本行不通;白宫还说，这能增加财政收入，但其实大部分钱都用于补助农民。美国对华高举关税大棒，究竟能让谁受益？

买美国货替代中国进口？这些美企表示做不到

据《环球时报》记者了解，17日的听证会从当地时间9时30分开始。此轮听证会为期7天，时间为6月17日至21日、24日至25日，预计有300多家美国企业派出代表作证。目前，美国贸易代表办公室已经收到1200多条书面意见以及要求当面作证的申请。英国路透社17日称，这个时间安排意味着，特朗普启动新一轮关税的时间是在7月2日之后，因为听证会结束后要有7天的最后反驳意见提交时间。

“买美国货替代中国进口？一些美企表示做不到。”美国《华尔街日报》17日刊文说，最近一段时间以来，美国贸易代表办公室已被本土公司的来信淹没。这些公司请求美国政府放弃新一轮对华加征关税，因为除了中国，他们别无选择。

总部位于美国新罕布什尔州的烟花表演公司Atlas PyroVision 如今几乎全部依靠从中国进口烟花来为各城市提供烟花表演，并向消费者销售烟花产品。该公司首席执行官佩尔基表示，他找遍了全世界，“没有找到一家供应商能生产出达到中国质量标准的烟花”。他还说：“如果我能从美国公司拿到一箱箱烟花，那就太好了。可惜没有。”

窗帘进口商S. Lichtenberg & Co.早在 2007 年就不在美国生产帘子和套杆了。该公司总裁斯科特·戈尔茨坦说，重启生产不在考虑之列，“我都不知道能否招到缝纫工，该付给他们多少钱。”他说，以前供应布料的美国纺织厂或印染厂，如今没一家在经营。

婴儿安全门和婴儿床栏杆生产商Regalo International LLC说，18个月前美国对华发出加征关税威胁时，他们就立即去墨西哥等国寻找新的合作伙伴，但毫无收获。越南能承接木制品和纺织品订单，但“金属制造基础设施薄弱”。该公司称，其他国家的工厂相比中国“差远了”。

《华尔街日报》对美国联邦进口数据进行分析后得出结论，受新关税影响的商品包括273类中国进口占比超过90%的商品，例如电热毯、钓鱼线、烟花等。去年，美国从中国进口的这些商品总价值约663亿美元。

据英国《金融时报》17日报道，华盛顿最强大的商业团体美国商会向美国贸易代表办公室递交了一份措辞强硬的文件，称对华新关税将会大幅增加已对美国消费者、工人和企业造成的伤害。美国商会称，白宫加征的关税有可能在未来10年让美国经济损失1万亿美元。

肯塔基州一家进口户外坐垫和人造圣诞树的零售商对媒体说：“我们想告诉大家，零售领域正准备遭受重击。我们祈祷政府能听听上帝的意见。”

近八成美国选民担心物价上涨

美国战略与国际问题研究中心贸易政策专家威廉·莱施认为，与此前几次不同，美国政府这轮关税措施会引发公众“强烈不满”。他对法新社进一步解释说，7月加征关税意味着人们在准备购买秋季物品、冬衣以及圣诞商品时会看到各种商品的价格上涨，普通消费者承受的压力会进一步增强。

美联社17日援引美国全国零售业联盟的一份报告说，加征关税后，美国消费者一年花在服装上的钱要增加44亿美元，鞋子多出25亿美元，家用电器要增加16亿美元。

德国《焦点》周刊17日说，特朗普大打贸易战是为了2020年大选，他正在玩一场危险的比赛。但这真的会得到大多数美国选民的支持吗？亲特朗普的美国媒体福克斯新闻16日公布对1001名美国选民采访调查的结果显示，45%的受访者表示，加征关税对美国经济有害，仅33%受访者认为这是对美国经济有利的举措。另外，近80%的受访者担心物价会因关税而进一步上涨。

“白宫称，对多国进口商品加征关税能增加收入，但实际上这于事无补，因为大部分税收都用来补助那些受报复性关税影响的农民。”新加坡《联合早报》17日说，美政府对中国等国加征关税后，为国库增加210亿美元税收。但去年白宫用于援助农民的拨款为120亿美元，今年相关拨款则高达160亿美元。

与此同时，美国政府财政赤字正在持续扩大。据新加坡《海峡时报》17日报道，虽然美国经济在去年以及今年前3个月表现出色，但有经济分析人士预测，美国经济会在明年放缓，甚至可能出现衰退。上个月，美国政府财政赤字达到2080亿美元，同比增长42%。

美联社称，在美国经济已显露疲态的情况下，加征关税会进一步削弱其经济发展。穆迪分析部门首席经济学家赞迪表示，加征关税会导致美国工作岗位减少90万个。

“若美国不释放善意，中美贸易战永远不会结束”

“特朗普忽视商业群体，只会让他自己吃亏。”CNN援引美国行动论坛主席霍尔茨·伊金的话说，“他能否连任取决于经济，关税和贸易政策带来的不确定性已经对2018年经济增长的良好势头造成了消极影响。”

从中国进口丝巾并在怀俄明州销售的商人查德维克给美国政府写的一段话或许说出了更多美国人的心声：“我们请求、恳请、祈祷你们在贸易事务中使用常识，并照顾到小人物的需求!水牛打架，踩死的却是我们这些小蚂蚁。”

“特朗普政府如何伤害所有人。”德国电信网17日说，大约一年前，特朗普对中国实施惩罚性关税 ，但这仅仅是个开始。伊朗、墨西哥、欧盟……美国政府在任何地方都以贸易为武器，发出许多赤裸裸的敲诈言辞。然而，这也让美国受到严重损害。

“没有和平，没有交易，就没有赢家。”德国《世界报》17日援引德国基尔世界经济研究所主任费尔贝梅尔的话说，若美国不释放善意，中美贸易战永远不会结束。长期来看，贸易战让双方付出的代价太大，世界也不会平静。

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