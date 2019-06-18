社评：美对华贸易战挑战了中国人权底线

美国贸易代表办公室星期一开始召开为期7天的听证会，就向中国另外3000亿美元输美商品加征关税征询意见。按照时间表，听证会将在本月25日结束，加征关税最快在7月2日正式付诸实施。美方这样做显然是要给中国施加更大压力。

从中国这边来说，已经做好美国把全部弹药都打出来的思想准备。中美贸易战很可能成为持久战，而且不管双方是否能达成协议，美国对华战略施压会是长期的，一个贸易协议不太可能改变这种局面，这已经是中国社会的普遍共识。

中国对贸易战大体完成了定性，大多数中国人相信它不再是贸易本身的问题了，而是美国对中国复兴全面战略打压的一部分。这种认识上的逐渐清晰深刻影响了中国人对这场贸易战的态度。从另一个角度说，随着事态的发展，中国社会基本完成了迎接一场决定中华民族21世纪命运的大博弈的政治动员，对接下来可能会有更大的风浪，中国人有了充分的心理预期，并且准备承受。

中国人希望过安定的日子，愿意中美关系能够和风细雨。但是人们从美国政治精英的狂妄叫嚣和对华为等公司技术断供等极端做法中认识到，美国这一次的确来者不善，它就是要压垮中国的意志，进而强迫中国接受各种不平等的条件，剥夺中国进一步发展的权利，通过让别人停下来维持自己的霸权。

中国放弃继续发展的权利，这是美国对华战略施压的根本要求，而这是中国人绝对不会答应的。中国发展的最大推力是十几亿老百姓想过更好生活的强烈愿望，中国经济这些年的不断升级就是对这一愿望持续满足的过程。美国对华贸易战打的是中国未来的福利，是与中国老百姓为敌的行动，中国广大民众当然会坚定地支持本国政府不向华盛顿屈服，无论因此会付出多大的临时代价。

中国当下的人均GDP只有美国的不到1/6，继续发展经济增加人均收入是中华民族的基本权利。这个世界不是分为三六九等的，中国不因为过去的一段时间落后了，今天和今后的人民就应该永远过穷日子。中国的南方直到今天冬天还没有暖气，很多孩子手上脸上一到冬天就生冻疮，中国的人均耗能只有美国的大约1/5。我们需要改变这些，这是人权的真正含义。

贸易战继续打下去，会对世界产业链造成翻江倒海的冲击。美国做不到独善其身，它的民生所倚赖的供销网络也将遭到重创。将另外3000亿中国输美商品加征关税将导致美国消费品大幅涨价，连支持总统的福克斯电视台所做的民调也显示，认为贸易战会负面影响他们生活的受访者远多于认为贸易战帮助了美国经济的人。

美国政府以拍脑袋的方式认定贸易战将有助于重振美国制造业，而超过600家美国企业日前致函总统，明确表达反对贸易战的立场。贸易战如果打成持久战，势必损害美国的民权，它满足的只是美国少数政治精英的狂想，而美国通过贸易战实现完胜的霸权主义逻辑在中国这样的国家和人民面前决无成功的可能。

美方发起的是一场打击中国人权的特殊战争，它是一场将霸权主义推向经济发展领域的宣战。美国的冲击一个波次接一个波次，但中国人想越过越好，希望孩子们比自己这一辈过得更好，这样的强烈愿望会让我们蔑视对方的趾高气昂。我们知道自己为什么而战，热爱和平、希望对外友好的中国人民会为维护世界平等发展的公平秩序、为捍卫自己的基本权利坚持到底。

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