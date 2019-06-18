北京医耗联动综合改革迎来首个工作日

原标题：医院“医改退费”受欢迎

6月15日零时，北京医耗联动综合改革启动，涉及到的医疗服务价格调整多达6000余项。昨天，医耗联动改革实施后首个工作日，记者在北京儿童医院、中关村医院等医疗机构看到，就诊秩序井然，患者没有感受到明显的价格波动，不少医院开出的“医改退费”窗口受到患者欢迎。市卫健委新闻发言人高小俊表示，此次改革，全市医疗服务价格经规范调整后有升有降，经测算，改革启动以来，患者医疗费用整体趋于平衡。

医疗费用整体平衡

作为常年24小时接诊患儿的医院，改革启动后，北京儿童医院医改信息系统“无缝”切换。

昨天一早，儿童医院门诊一层静脉取血处，一位家长抱着一个多月大的患儿等待血液检查，她手中的检验单上只有一项化验项目——抗百日咳菌毒素抗体，“化验项目价格都不算太贵，没有感到特别明显变化。”这位家长说。截至8时48分，静脉取血处已经叫到153号患儿，多位家长均表示，没感受到价格的变化。

其实，此次改革涉及到检查、耗材、手术等费用调整。一名小患儿因患泌尿系统相关疾病，需要每间隔三个月重复进行同一组检查，共有8个检查项目。改革前，小患儿每次检查费用为1048.92元，改革后第二天，他的检查费用变成975.06元。

6月14日晚11时53分，距离改革启动还有7分钟，儿童医院新生儿重症监护室收治一名急诊剖宫产新生儿。孩子出生后6小时发现黄疸，进行性加重，后确诊Rh溶血病，需要立即换血治疗。这名患儿的治疗过程，跨越医院信息系统切换，医护人员第一时间帮助其办理各种手续，及时救治。“目前这名患儿病情平稳，后面还需要接受光疗、内科用药和监测，大约还要住院五六天。”儿童医院新生儿中心主任黑明燕说。

“从医疗耗材变化来看，新生儿中心内科治疗患儿常常会用到的血氧饱和度探头、输液留置针等费用有所下降。”黑明燕介绍，比如这名溶血病患儿首日耗材使用费用相比改革前减少了65.6元。但血气分析、生化心肌酶等化验费用有所提高，如生化全项+心肌酶谱从234元上升至258元。

6月15日0时32分，北京儿童医院普外科还接收一名肠套叠患儿入院，并在全麻下进行了肠套叠手法复位术。这是该院改革后接诊的首例手术患儿。与改革前相比，患儿麻醉和手术的费用有所增加，但耗材费降低约275元，超声、药物等费用不变。

“医改退费”窗口惠及患者

中关村医院门诊一层收费处的2号和8号窗口被临时设置为“医改退费专用窗口”。该院医务科科长杨福生介绍，有些预约检查的患者，在改革前已经缴过费了，但检查在6月15日零时以后，为了确保这部分患者顺利拿到退款差价，医院才专门开设了“医改退费专用窗口”。

据记者了解，还有不少医院也采取了这项便民措施，方便患者。

“在这次医耗联动综合改革进程中，我们的总体原则是，能让利于民的，尽量让利于民。”北京儿童医院副院长穆毅介绍，比如儿童医院的核磁、CT等检查预约时间较长，这就存在患者先缴费预约、后做检查的情况。过去每张胶片大约有2元左右的加成，这次改革取消了耗材加成，医院主动给已经缴费的病人退费。“凡是改革节点后来检查的患者，我们都主动给患者进行了退费。至于病理等项目费用涨价，我们也不会再让患者追缴费用。”穆毅说。

慢阻肺患者开出长处方

与改革同步进行的还有改善医疗服务措施。

昨天上午，在海淀区水清木华社区卫生服务站，84岁慢阻肺患者乔秀峰很开心，他开出了一个月的长处方，不用再频繁拿药了。这是本市首批慢阻肺长处方受益者之一。

乔秀峰有20多年慢阻肺病史，每次犯病，都气喘、咳嗽，别说出门，就连正常走路都费劲。以前没有长处方，他每次只能取1盒药，用量仅10天。

医耗联动综合改革后，本市社区医疗机构在高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中等四种慢病长处方的基础上，新增慢阻肺一个月长处方。乔大爷家附近的海淀区水清木华社区卫生服务站率先落实这一政策。

据介绍，针对慢阻肺所涉及的17种药品，本市将逐步在社区医疗机构实行一个月的长处方，预计全市将有30多家社区医疗机构近期实施。（记者刘欢）

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