广州公布城镇国有建设用地标定地价成果

近日，广州市规划和自然资源局发布《广州市2018年城镇国有建设用地标定地价成果的通告》（简称《通告》）。《通告》显示，广州商办住混合用地平均地价最高，为23790元/平方米。

标定地价自7月1日起施行

据记者了解，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《广东省地价管理规定》，结合房地产市场、城市建设和城市规划变化的情况，广州市规划和自然资源局制定了2018年城镇国有建设用地标定地价，经市人民政府批准对外公布，自2019年7月1日起施行。

本次标定地价的价格基准日为2019年1月1日，公示范围包含广州市越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区和增城区等十一区的规划建设区范围内510个标定区域和510宗标准宗地的标定地价，标定区域总土地面积约560.68平方公里。

与2017年基准地价五种土地用途相比，2018年的基准地价土地用途划分更为细致。根据《通告》，土地用途包括广州市域的商服用地、住宅用地（含3.3％以内的配套商业面积）、办公用地、混合用地（即同一宗地含一种以上用途）、工业用地、公共服务（一类）用地、公共服务（二类）用地共七种用途。其中，混合用地包括商住混合、商办混合和商办住混合三种。

从标定地价区域面积加权平均价格来看，商办住混合用地平均地价最高，为23790元/平方米，住宅用地平均地价为16475元/平方米，商住混合用地平均地价为19578元/平方米，商服用地平均地价为19636元/平方米，商办混合用地平均地价为12953元/平方米，办公用地平均地价为8268元/平方米，公共服务（一类）平均地价为3182元/平方米，公共服务（二类）平均地价为801元/平方米（地面地价），工业用地平均地价为1473元/平方米（地面地价）。

将健全广州公示地价体系

具体分区域来看，虽然商服用地的使用年限只有40年，位于天河区天河路的天环广场仍成为广州市标定地价最高的地块。根据标定地价公示信息表，天环广场标定楼面地价为76567元/平方米，标定地面地价198087元/平方米。住宅用地方面，越秀区二沙岛三区的金亚花园的标定地价最高，该地块标定楼面地价57012元/平方米，标定地面地价63789元/平方米。

记者了解到，标定地价的编制，将进一步健全广州市公示地价体系，及时反映国有建设用地使用权出让价格的动态变化，充分发挥市场配置土地资源决定性作用，对实现土地资产价值，促进土地节约集约利用和土地市场的健康发展具有重要意义。

需要注意的是，本次标定地价只评估国有建设用地，同时受房地产市场发育状况、城市发展规划、规程技术路线要求及宗地产权数据完备性等情况影响，成果未对全市域建设用地进行覆盖，标准宗地的标定地价仅代表标定区域的地价水平。（全媒体记者贾政）

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