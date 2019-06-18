原标题：从2019商洽会看中国市场：深化开放“赋能”区域合作

新华社昆明6月17日电 题：从2019商洽会看中国市场：深化开放“赋能”区域合作

新华社记者浦超、林碧锋

正在昆明举行2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会，吸引了74个国家和地区的3348家企业参展参会。地处西南边陲的昆明，连日来成了世界关注的焦点之一。

参展企业近一半是境外企业，包括世界500强企业20家，中国500强企业18家。17万平方米的展示面积分为专题、东南亚、南亚、国际、国内、永不落幕的南博会6大展区。

尼泊尔手工艺品、阿富汗地毯、斯里兰卡珠宝、越南咖啡……在南亚、东南亚展区，琳琅满目的特色商品吸引了众多商家和市民的目光。

同时，中国—南亚合作论坛、中国—南亚商务论坛、中国—东南亚商务论坛、大湄公河次区域省长论坛等多项经贸论坛和对话会相继举行，各种形式的经贸洽谈有序开展。

与会政要和商界领袖一致表示，在全球经济增速放缓、贸易保护主义抬头的形势下，不断深化的经贸合作为中国与南亚东南亚国家带来更多机遇，通过进一步开放与合作，将保持该地区经济快速发展。

中国海关总署6月10日发布数据，今年前5个月，中国与东盟贸易总值为1.63万亿元，同比增长9.4%，占中国外贸总值的13.5%。东盟超过美国，成为中国第二大贸易伙伴。

南盟工商会主席卢旺·艾德瑞辛格认为，近年来，中国—南亚博览会、南亚东南亚国家商品展等平台与机制，促进了南亚和中国经贸活动不断扩大，合作发展潜能不断释放。

“南亚地区自然资源丰富，中国金融和工业的技术优势明显，互补性强，合作潜力巨大。”卢旺·艾德瑞辛格说，南亚工商界期待与中国开展更紧密的合作，中国企业到南亚投资将享受更多优惠政策。

数据显示，2018年中国与南亚国家进出口总额达1401.4亿美元，同比增长10.5%。云南省属国有企业积极参与到南亚和东南亚的合作，目前已在南亚东南亚国家投资超过100亿美元。

柬埔寨商务部国务秘书春·达拉说，“一带一路”倡议有利于建立各国之间的合作平台，增进国际交流，有助于构建全球经济体系，促进国际贸易和投资。柬埔寨和中国经贸合作日益密切，人文交流日趋多样化，卫生、教育、旅游合作不断拓展。

曾经相对闭塞的云南，如今已成中国面向南亚东南亚开放的辐射中心。据昆明海关消息，今年前5月，云南实现外贸进出口额871.6亿元，同比增长13.6%。其中云南与东盟贸易额442.1亿元，同比增长13.1%；与南亚国家贸易额15.2亿元，同比增长75.4%。

随着基础设施互联互通，泰国乌隆府副府尹斯差·靳达伦有了更多到中国寻求合作的机遇。“正在修建的中老泰国际铁路通道将推动三国经贸发展，促进更多投资者前往乌隆府投资。”他说。

我国持续扩大开放，进一步降低关税水平，消除各种非关税壁垒，欢迎来自世界各国的高质量产品，愿意进口更多国外有竞争力的优质农产品、制成品和服务，促进贸易平衡发展。将为包括南亚东南亚在内的世界各国带来更大发展机遇。

“希望与中国深化贸易与投资合作，让区域经济发展更具活力。”孟加拉国商务部部长提普·孟希说，中国已成为孟加拉国最大的贸易伙伴，希望中国继续加大在该国投资，特别在基础设施和旅游业方面。

老挝国家经济研究院副院长孙·德万萨表示，电子商务、数字经济将成为区域经济增长和产业转型的重要推动力，希望中国继续发挥引领作用，最大限度利用好区域合作带来的经济机遇。

更加开放的中国，持续增大的中国市场，将让南亚东南亚国家与中国的经贸合作更紧密。

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