原标题：八年多没变，杭州出租车运价酝酿调整

方案一：起步价上调2元，里程费不变

方案二：起步价上调1元，里程费上调0.1元

增加特别补偿费：鼓励司机节假日运营

昨天，杭州市发改委发布公告，按照《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格行为规则》和《政府制定价格听证办法》的有关规定，拟于7月3日下午14时在天元大厦，召开杭州市区巡游出租车运价调整听证会。

自2011年起，杭州现行出租车运价方案已运行了近9年。此次的调整是出于什么考虑？方案都有哪些内容？将会对出租车司机、行业和乘客带来哪些影响？钱报记者采访了杭州市发改委的相关人士。

体现劳动价值

建立运价动态调整机制

杭州市发改委价格处相关负责人表示，这次出租车运价调整的背景，是眼下杭州地铁与公交共同组成了公共交通的主要力量，巡游出租车的定位已从公共交通的组成部分调整为公共交通的补充部分，主要满足个性化出行需求。因此，为推进杭州巡游出租车行业健康发展，需对现行的运价进行调整，一方面优化运价结构，发挥价格杠杆对供求的调节作用，缓解拥堵区域、特殊时期打车难问题；另一方面适当调整运价水平，使司机收入能适当增加，体现劳动价值。

这次调整方案的亮点之一，是提出建立运价动态调整机制，“综合考虑司机工资变化率、能源价格变化率、其他运营费用变化率（以CPI指数为准）和劳动生产率变化率，每年对运价成本变化率进行评估。当评估周期的运价成本变化幅度达到15%时，可启动运价调整程序。”

该负责人解释，目前，我国的巡游出租车一直实行政府定价，“既在政府定价目录中，也在听证目录中，所以运价调整需召开听证会。”但他个人认为，将来大的方向一定是向市场化方向走。“随着网约车的快速发展，巡游出租车与网约出租车已形成市场竞争关系，网约车这块已经放开了，巡游出租车运价目前还是政府定价，但我们的方案是尽量贴近市场，能及时反映市场变化，通过建立运价动态调整机制，使运价形成机制更灵活、更有弹性。”

公告中，市发改委准备了两种运价调整方案。哪种方案会更受青睐？价格处相关负责人表示，这是个见仁见智的问题。第一种方案，起步价调高，里程费不变，方案二则起步价和里程费同时调高，但起步价相对方案一调整幅度较小。

增加特别补偿费

鼓励司机节假日运营

听证方案还将对原运价结构进行优化，将原等候费调整为低速等候费，增加特别补偿费，可在特别时段（包括夜间、法定节假日期间等）、特殊区域加收一定费用。这样，市区巡游出租车运价结构调整后由起步价、里程费、回空补贴费、低速等候费、特别补偿费和燃油附加费六部分组成。

“夜间补偿费，国内许多城市如上海、深圳、广州等早已开始收了，主要是通过价格杠杆增加夜间特别是深夜期间的出租车运力。” 该负责人表示，这次运价调整方案，他们借鉴了长沙、绍兴、丽水等地的经验，在春节期间增设节日特别补偿费，主要就是鼓励司机在春节期间上路，缓解运力紧张。

该负责人说，据测算，一辆出租车每天平均能做30单生意，即使特别补偿费每笔10元，司机一天也就多300元收入，增加有限，“主要作用是鼓励出租车司机在假期多出车，从而缓解春节打车难问题。”

?2006年2月22日

杭州市区（不含萧山、余杭区，下同）正式调整出租汽车运价，普通出租车起步价改为10元/3公里。回空补贴费调整为超过10公里以上部分加收50%，夜间、晚高峰均不加价，并建立出租车运价与油价联动机制。

?2011年10月20日

普通出租车将目前收取的每车次1元燃油附加费并入起步价，起步价为11元/3公里；行驶里程3—10公里，每公里租费由2元调整为2.5元，超过10公里以上的部分加收50%的回空补贴费（也即每公里3.75元）；因为路阻及乘客要求临时停车的，由5分钟按1公里租费调整为4分钟按1公里租费计收（也即等候4分钟收2.5元）。

?2015年12月

杭州市人民政府正式发布了《关于深化出租汽车行业改革的指导意见》，明确指出实行经营权无偿使用，营造公平竞争环境，减轻出租汽车经营成本，提高驾驶员收入待遇。同时，杭州主城、萧山、余杭、下沙等区域出租车起步价统一为11元。

方案一

●起步价上调2元，调整为13元/3公里；里程费保持2.5元不变；

方案二

●起步价上调1元，调整为12元/3公里；里程费上调0.1元，调整为2.6元。

共同点

●时速12公里（含）以下收取低速等候费，上午7点至9点以外的其他时段，每4分钟收取1公里里程费，上午7点至9点每4分钟收取1.5公里里程费；

●增加夜间补贴费，每日23时至次日5时期间里程费上浮30%；增加节日特别补偿费，每年春节期间（年三十至初六），每车次加收10元。

(责编：冯粒、袁勃)