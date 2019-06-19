习近平要求全力组织抗震救灾 切实保障人民群众生命财产安全

新华社北京6月18日电 北京时间6月17日22时55分，四川宜宾市长宁县发生6.0级地震，震源深度16公里。截至目前，地震已造成13人死亡、158人受伤、14万余人受灾，部分水电、交通、通信等基础设施受损。

地震发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平高度重视并作出重要指示，要求全力组织抗震救灾，把搜救人员、抢救伤员放在首位，最大限度减少伤亡。解放军、武警部队要支持配合地方开展抢险救灾工作。注意科学施救，加强震情监测，防范发生次生灾害，尽快恢复水电供应、交通运输、通信联络，妥善做好受灾群众避险安置等工作。当前正值汛期，全国部分地区出现强降雨，引发洪涝、滑坡等灾害，造成人员伤亡和财产损失，相关地区党委和政府要牢固树立以人民为中心的思想，积极组织开展防汛抢险救灾工作，切实保障人民群众生命财产安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，要求抓紧核实地震灾情，全力组织抢险救援和救治伤员，尽快抢修受损的交通、通信等基础设施。及时发布灾情和救灾工作信息，维护灾区社会秩序。水利部、应急管理部、自然资源部要指导协助相关地方切实做好汛期强降雨引发各类灾害的防范和应对。

根据习近平指示和李克强要求，应急管理部、国家卫生健康委等部门已派出工作组赶赴灾区指导救援救灾。自然资源部、水利部等有关部门正指导地方排查震区周边风险隐患点。四川省、宜宾市正组织桥梁、地质专家以及救援队等力量开展救灾工作，并紧急调拨帐篷、棉被、折叠床等救灾物资运抵灾区。抗震救灾各项工作正在紧张有序进行。

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 01 版）

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