全国政协十三届常委会第七次会议举行大会发言

本报北京6月18日电 （记者冯春梅）政协第十三届全国委员会常务委员会第七次会议18日下午举行大会发言。17位全国政协常委围绕“推动制造业高质量发展”协商建言。

程红常委代表全国政协教科卫体委员会发言建议，要坚持依靠科技创新推动我国制造业高质量发展，加强制造业关键核心技术攻关；李伟常委认为，推动制造业高质量发展，必须加大改革力度，完善体制机制，营造良好制度环境；穆占英常委认为，解决制造业发展中的问题，必须坚持创新驱动，坚持走开放合作共赢道路；杨卫常委认为，要建立基础研究带动产业发展的新模式，广泛发动、全面探索、重点布局、梯次冲击；傅惠民常委建议，要改革创新职业教育体系，树立新思路、新思维，优化新模式，实现高水平技术技能型人才的精准供给和有力支撑；何志敏常委代表民进中央发言时建议，要把提升制造业知识产权综合能力摆在更加突出的位置，加强制造业核心知识产权有效供给，切实解决“卡脖子”问题；吴国华常委代表台盟中央发言时提出，要统筹优化研发平台布局，对于资源配置效率显著提升的研发平台优先给予财政支持；于广洲常委认为，数字经济、产业融合正在重塑传统制造业，企业是市场的主体，要激发企业内生动力，充分调动企业的积极性；姜大明常委代表全国政协人口资源环境委员会发言时说，要继续深化制造业供给侧结构性改革，推动传统制造业向环境容量大、清洁能源和可再生能源丰富的地区转移；杨伟民常委建议，要提高对“僵尸企业”产生、识别、处置办法等的认识，运用市场化法制化办法加快处置“僵尸企业”；尚福林常委代表全国政协经济委员会发言时说，要加快完善国家政策性融资担保体系，加大社会信用体系建设力度，畅通制造业融资渠道；闫小培常委代表全国政协港澳台侨委员会发言指出，发挥粤港澳大湾区独特优势，打造制造业高质量发展新高地；杨雄常委代表全国政协外事委员会发言建议，要深度融入全球产业链，以高水平对外开放促进制造业高质量发展；王寿君常委建议，要以核电产业带动装备制造业走向更高端；蒋平安常委代表全国政协农业和农村委员会发言时说，要强化信息引领，以智能化带动农机装备产业升级；常兆华常委代表全国工商联发言建议，民企要有信心和耐心，化极限压力为无穷动力，在高质量发展道路上砥砺前行；宋海常委认为，华为的成功是始终坚持走自主创新之路，建议借鉴华为经验启示，坚持自主创新，勇攀制造业技术高峰。（发言摘编见第十四版）

全国政协副主席陈晓光主持会议。

全国政协副主席张庆黎、刘奇葆、何厚铧、卢展工、王正伟、马飚、梁振英、夏宝龙、杨传堂、李斌、巴特尔、汪永清、苏辉、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿出席会议。

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 06 版）

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