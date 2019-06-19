五大上市险企前5月保费同比增8.5%

截至18日，包括中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国人保在内的A股五大上市险企今年前5月保费成绩全部出炉。据统计，今年1-5月，5家上市险企原保险保费收入合计12142亿元，同比增长8.5%。

从1-5月各险企累计原保费收入来看，中国平安为3883.3亿元，中国人寿达3216亿元，中国人保为2718亿元，中国太保为1726.45亿元，新华保险为598亿元，同比增速分别为9%、4.7%、13%、5.4%、9.5%，中国平安及新华保险累计保费同比增速领跑上市险企。

尽管整体保费呈现上升趋势，但“开门红”过后的5月寿险保费呈现“三升两降”局面。其中平安人寿13.3%的原保费增速排名单月榜首，中国人寿和人保寿险增速则均为负数，同比分别为-14.4%和-12.9%。

对此，中银国际证券非银分析师王维逸分析称，中国人寿5月单月保费同比增速为负，主要原因是二季度主打产品从开门红的年金险和三年、五年期产品转为十年期期交产品，保单销售难度增加，但是预计新业务价值率环比一季度有所提升。

产险方面，人保财险领跑保费增速，前5月人保财险为1939.26亿元，同比增长16.36%。太保财险、平安财险、太平财险前5月保费收入分别为562.25亿元、1091.6亿元、111.85亿元，同比增长11.25%、9.1%、8.8%。平安证券研报认为，产险业务仍然将在较长时间内维持非车增速拉动总保费增长的格局，同时在“报行合一”以及较为严格的监管环境之下，车险业务的手续费率已出现较为明显的下降，而受到已赚保费增速下降以及部分业务管理费上升影响，整体综合成本率略有上升，但预计后期综合成本率压力有望缓解。

业内人士表示，当前各险企处于调整期，5月上市险企保费增速出现比较明显的分化。在代理人稳量提质、转型保障的发展思路下，预计未来各家险企会持续发力保障型产品的销售。国泰君安非银金融行业首席分析师刘欣琦预计保费增速继续分化，整体有望逐步改善。（记者向家莹）

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