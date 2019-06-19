原标题：一份来自中国的“机会清单”何以受到多国关注

6月17日一早，成都市新经济委员会产业促进处处长杨泉收到了匈牙利国家贸易署驻成都代表发来的消息，表示将支持在匈牙利其他城市发布成都的“城市机会清单”。

在6月12日举行的2019成都全球创新创业交易会（以下简称“创交会”）上，成都市面向全球发布了一批“城市机会清单”，把城市发展所涉及各类应用场景的764条供需信息打包发布，供各类市场主体挑选。

成都市新经济委员会的相关负责人表示，清单从服务国家战略大局的角度，聚焦服务实体经济、乡村振兴、智慧城市、绿色低碳等应用场景。仅基础设施建设类别所释放的融资需求就达1200多亿元。

清单中除了成都的“机会”，还有来自成都周边四川德阳、眉山、资阳等城市的发展需求信息，以及中国香港、波兰罗兹、英国伦敦、奥地利维也纳、以色列特拉维夫、挪威奥斯陆、斯里兰卡科伦坡、意大利罗马、匈牙利布达佩斯等海外城市的发展机会。

在调研中，成都市新经济委员会的工作人员注意到，在新经济领域，企业对“机会”的需求甚于对“优惠”。因此，成都决定主动告诉市场主体在我们的城市可以做什么、鼓励做什么。

这份“机会清单”很快被海内外的各类主体捕捉到，多个国家及城市的代表在不同场合对这份清单表达了浓厚的兴趣。

芬兰国家商务促进总局将在其官网上发布“机会清单”，让更多的芬兰企业关注到中国的发展机会。负责对接芬兰方面的一家机构负责人表示，“机会清单”打通了过去相对封闭的信息壁垒，提高了国际商务交流的效率。

外方对这份“机会清单”的在乎程度让杨泉感慨：“这是对我国倡导的经济全球化格局的一种回应。”

因为提交资料晚于截止时间，哈萨克斯坦城市阿克莫拉的数据未能列入会上散发的书面手册。阿克莫拉经济办公室经济拓展官员找到创交会主办方负责人沟通，希望在议程中临时插入该市的环节。奥地利联邦商会的代表瑞尼·勒宁因为要赶飞机，便以录制视频的形式表达了对来自成都以及中国其他地区的合作伙伴的期待。

记者注意到，参与清单发布的有不少是“一带一路”沿线国家。土耳其伊兹密尔市副市长穆斯塔法说，中国倡导的“一带一路”合作平台给我们带来了重大的机遇，在服务业、劳工、技术等领域我们形成了一些跨境合作。未来，我们希望可以进一步融入“一带一路”，共享繁荣。（中国青年报·中青在线记者王鑫昕）

来源：中国青年报

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