原标题：数字赋能，解锁“双创”时代的黄金公式

宏胜饮料集团总裁宗馥莉在峰会上发表演讲。

2019全国双创活动周，这是一场最具浙江特色的峰会——昨日举行的“接力未来·勇立潮头 浙江数字经济创业创新峰会”，把聚光灯对准了“数字经济”与“青年”两大关键词。

在浙江、杭州，数字如何渗透进产业、企业以及人们的生活？在数字经济这个创业创新最为火热的领域，这些年轻创业者有着新思考、新作为。

“数字化与其说是技术的升级，不如说是思维方式的升级。”“数字经济就是有序化的过程，建立链接的过程。”“数字经济正在改变民生，比如垃圾的处理。”…… 昨天，青年浙商代表、知名投资人、专家学者、青年人才人近300人开展了一场立足实践、面向未来的对话，分享解锁创业创新时代的公式。

在袋鼠云CEO陈吉平看来，数字化转型是不可逆转的时代趋势。在当前各行各业拥抱数字化的阶段，有很多机会。

2015年，陈吉平告别阿里，本着一颗挖掘数字价值的本心创立了袋鼠云。这是大数据时代的一匹“黑马”——袋鼠云通过解决数据采集、计算、应用过程中的存储问题，打通数据之间的孤岛，让数据产生实际的价值。通过对数据进行整理、分类，让一切业务数据化，一切数据业务化。

“企业是业务专家，我们是技术专家。希望用先进的技术与传统行业实现共创。”陈吉平介绍，袋鼠云已经与李宁等多家传统行业零售相关的企业建立合作。

据悉，袋鼠云与西湖景区合作，未来把景区数据资源收集汇聚在一起，进行清洗、治理、打通，打造景区数据中台，为游客与景区内居民提供业务管辖范围内的“最多跑一次”、智慧旅游、智慧调度等服务。

数字产业化、产业数字化、城市数字化，杭州正在以“三化融合”开创一条独特的创业创新之路。不仅仅是赋能产业，数字经济所产生的新动能，终将作用于美好生活。

会上，由浙江大学管理学院美好生活大数据联合创新实验室发布的首份研究成果——《数“读”杭州：中国美好生活杭州样本报告》引人瞩目。

依托城市大脑，杭州的交通情况大为好转，救护车到达现场的时间缩短一半；杭州拥有9.96万辆公共自行车，累计租用量突破9.12亿人次，免费使用率超过96%；“先看病后付费”在杭州49家公立医院、195家社区卫生服务中心全覆盖……一个个小指标，反映着被数字改变着的杭州生活。

“我们选择的数据挖掘与分析场景都是和百姓生活密切相关，与美好生活密切相关。”浙江大学管理学院系主任应天煜博士说，杭州打造数字经济第一城，就是要让数字赋能美好生活。

宗馥莉：数字化是思维方式的升级

“我认为数字化是一种工具，不是目的。数字化能够提供全新的解决方案，为企业赋能，但企业不能为了上这辆车而上车，要先想清楚自己要去的地方在哪里。数字化必须真实的提升企业的能力，解决我们变革中所面临的困境，这是我们实施产业数字化的目的。”昨天，在浙江数字经济创业创新峰会上，宏胜饮料集团总裁宗馥莉发表主旨演讲。

宗馥莉认为，行业的变化趋势首先体现在消费市场的细分，另一个趋势是销售业态发生极大的变化。传统分销渠道受到挤压，以电商平台为代表的新渠道迅速扩张，生产企业与消费者的通路变短，产品传播方式发生了裂变，这种趋势给产业供应链运营带来极大的挑战。

作为食品饮料行业的老牌企业，宏胜饮料早在2003年就开始了供应链全周期的数字化转型。当时，企业面临一方面是数万个经销商、几百个品类、遍布全国的生产基地供货，另一方面是消费需求多样化、大企业品牌效应减弱、各方面成本上升的现实。如何合理地调度匹配海量销售订单、形成生产和物流指令，是一道棘手的难题。

她认为，解题的关键是数字化。在建立多套核心系统后，宏胜打通了供应链各环节。如今，从客户下单到排产、原料物资供应、生产、物流发货、客户收货确认、后续的销售与库存管理，宏胜已经实现全流程信息系统覆盖。也就是说，全过程基本可以依靠智能化的系统运行，不需要人工干涉。

值得一提的是，宏胜于2016年在杭州建立了数字化智能饮料工厂，把全国工厂纳入统一管控，实现了生产数据整线的互联互通，达到了柔性生产和质量追溯。在国内饮料行业，这是第一家。

宗馥莉判断，未来的快消品产业，由消费者主导的反向定制模式将成为发展趋势之一。这方面，宏胜开展了多次探索：2016年，由消费者自主定制的KellyOne上线，消费者可以从30多种水果和蔬菜中选择不超过3种任意搭配并随意调整比例甚至命名；2018年，社交型电商圈“哈宝游乐园”开始运行，仅用半年时间就突破了百万注册用户，日均活动粉丝3万以上；备受欢迎的炫彩版营养快线和端午节哈哈粽，新口味设定都源于粉丝参与……这背后的支撑，离不开复杂的信息化系统，离不开数字的力量。

“我们所有的数字化项目，都是为了应对行业或企业的变化，主动进行的转型升级。随着大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术的出现，数字化将更加深刻的改变整个行业，传统企业固步自封，就会被新进入者降维打击。对我们来讲，只要技术进步不停止，那么这种转型升级就不会有终点，这已经不仅是关乎效益的问题，而是关乎生存的课题。”

宗馥莉说：“数字化与其说是技术的升级，不如说是思维方式的升级。”（记者 蔡杨洋/文 丁以婕/摄）

(责编：庄红韬、杨曦)