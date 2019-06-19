原标题：“浙商领读人”暨会地合作签约仪式昨举行

智驭时代，数创未来。昨日，“浙商领读人”暨会地合作签约仪式在梦想小镇筑梦会客厅举行。现场举行了会地合作签约仪式，多位创客进行了创业分享，浙江数字经济学会还进行了“浙商领读人”活动。

活动现场，浙江数字经济学会与杭州未来科技城签署入驻协议。根据协议，双方将在双创领域携手合作，发挥双方组织优势，共建浙江省数字经济学会余杭分会；发挥学会项目平台优势，推进余杭区学会服务站（驿站）和学企联合体的落地；发挥学会的人才平台功能，整合数字经济领域专家，服务余杭区域发展；发挥学会媒介平台优势，共同打造“数字新浙商”品牌；发挥学会智库平台功能，推动中国科协—浙江省数字经济研究中心落户余杭；发挥余杭区科协的属地优势，为学会课题研究和项目落地做好服务。

“此次签约是为了更好地服务余杭区科技工作者，助力余杭区建设全国数字经济先行区，探索省级学会和地方科协优势互补、工作联动、合作共赢的模式。”浙江省数字经济学会副会长兼秘书长章丰说。

在随后进行的创客分享环节，多位创客进行了精彩的创业分享。杭州日报集团第七空间联合创始人叶凤做了题为“勇往直前”的创业分享。据叶凤介绍，运营第七空间4年来，见证过成功，也见证过失败，创业者如何少走“弯路”？叶凤说：“一位合格的创业者，应该具备三个条件，一是对于自己有清晰的认识；二是对未知要勇于探索；三是对未来要敢于直面挑战。”

昨天的“浙商领读人”活动，邀请到杭州数澜科技创始人、董事长兼CEO甘云锋，他和章丰围绕科幻小说《三体》进行了对话和交流。《三体》是刘慈欣创作的系列长篇科幻小说，作品讲述了地球人类文明和三体文明的信息交流、生死搏杀及两个文明在宇宙中的兴衰历程，这就像眼下最火热的创业创新。甘云锋说：“《三体》很残酷，处处透着绝望，但又总留有一丝希望，绝望与希望始终并存，不要气馁。”（见习记者 苏扬）

(责编：庄红韬、杨曦)