原标题：“萌芽熊”和“汤圆酱文化动漫IP品牌”获一等奖

播下创新火种，点亮国漫之光。昨日上午，第二届“创青春”中国青年动漫创新创业大赛决赛暨颁奖仪式在杭州萧山机器人小镇博展中心举行。经过激烈角逐，“萌芽熊”和“汤圆酱文化动漫IP品牌”从众多优秀作品中脱颖而出，分获创业组和创新组一等奖。参赛项目代表、创投机构负责人、动漫专家学者等300余人参加活动。

本届中国青年动漫创新创业大赛自启动以来，吸引了来自全国各地及海外的1000多个项目参加，经过了线上初赛有62个项目进入复赛，经过复赛遴选的10个优秀项目在决赛场上通过项目路演的形式展开比拼。大赛组委会邀请了中国美术学院、斯坦·李工作室等单位有关行业专家以及投资机构代表组成了大赛评审团。

在火热比拼之后，上海智间网络科技有限公司“萌芽熊”、广州十九号动漫文化有限公司“一滩猫与一根猫”、北京森林星光教育科技有限公司“动漫产教”三个项目分别获得创业组的一、二、三等奖。江西省亿维电子商务有限公司“汤圆酱文化动漫IP品牌”、山东御书房动漫科技有限公司“不一样的数学故事”、北京简单时代文化传播有限公司“遗梦千古系列”分别获得创新组的一、二、三等奖。“茶啊二中”、“银沙之翼”、“冰雪英雄”、“点点小宇宙”分别获得创新组、创业组的优秀项目奖。萌宝战警、时间野史、晟王子、龙之九子、五行真经、山东地方戏曲动漫、爱豆虫虫、国潮联萌IP、WOWWOO熊港式小食、遇见宁波、动漫巡展、暴风动漫等12个青年创新创业项目分别获得视觉效果创新、剧本创意、技术创新、原创动漫形象、产品创新设计、最具商业价值等单项奖。

第二届“创青春”中国青年动漫创新创业大赛是2019年全国“双创”活动周重点活动之一，由中国青年创业就业基金会、杭州市萧山区人民政府和人民日报社《讽刺与幽默》报社主办，旨在发现、汇聚、培养优秀动漫人才，孵化、扶持、培育优质动漫项目，帮助更多创业青年在竞赛中优化项目、获取资源、开拓市场、走向成功，推进文化创意与实体经济深度融合，推动中国动漫产业蓬勃发展。（首席记者 齐航 记者 方亮）

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