原标题：印度经济学家表示美挑起经贸摩擦没有赢家

新华社新德里6月19日电（记者赵旭）印度经济学家、印中经济文化促进会秘书长穆罕默德·萨基卜近日接受新华社记者专访时表示，美国挑起的经贸摩擦没有赢家，将对全球各国和世界经济产生极大负面影响。

萨基卜强调，美国政府当前奉行贸易保护主义和单边主义，否定此前参与制定的国际规则，这将伤害包括美国在内的所有国家。他说，美国从多边主义中获利时要求其他国家遵守相应规则，而发展中国家开始从多边主义中获益时，美国却拒绝遵守这些规则，这是非常危险的信号。

萨基卜说，美国不能因为不希望别国在游戏规则下获利就单方面改变规则，“如果你把国内政策凌驾于国际规则之上，会伤害到包括自身在内的所有人”。

他指出，美国政府做出这样的决策，与经贸规则不合，与经济原则相悖。

萨基卜指出，印度和中国都是发展中国家，必须携手捍卫发展中国家在国际社会中的权利。

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