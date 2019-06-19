原标题：日本出口连续6个月同比下降

新华社东京6月19日电（记者刘春燕）日本财务省19日公布的统计数据显示，受全球贸易环境恶化影响，5月份日本出口额同比下降7.8%，自去年12月以来连续6个月同比下降。当月，日本贸易逆差9671亿日元（1美元约合108日元）。

数据显示，由于日本半导体制造设备、汽车零部件等出口明显下滑，日本5月出口额降至5.8351万亿日元；进口方面，受液化天然气、有机化合物进口下降影响，当月进口额同比下降1.5%至6.8022万亿日元。

从贸易对象看，日本5月份对美贸易顺差为3950亿日元，对欧盟贸易逆差为2515亿日元。

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