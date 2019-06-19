原标题：中国模具有多强？产值占世界三分之一

经济日报-中国经济网讯（记者 沈则瑾）近日，第19届中国国际模具技术和设备展览会在上海开幕。记者了解到，2018年中国模具消费量为2555亿元，约占世界模具消费的三分之一，模具产值也占世界模具总产值的三分之一强。

据海关统计，中国模具出口2015年就超过50亿美元，2018年中国模具出口额为60.85亿美元，同比增长10.84%，占全球模具出口总量的四分之一，出口遍及全球约200个国家和地区。中国模具进口额为21.4亿美元，占中国模具消费值不到5%。

模具素有“工业之母”之称。据中国模具工业协会研究，2018年中国模具2555亿元的消费量，可以支撑起全国28万亿元的工业制成品，是“中国制造”的重要组成部分，扮演着从“大国重器”到人民生活变化提升的“幕后英雄”角色。以汽车行业为例，汽车制造的模具依存度已超过90％，全国95％以上的模具企业涉及汽车模具。

据介绍，当今模具产业技术创新驱动特征明显，部分模具企业已从跟踪为主，转向跟踪和并跑的新阶段，一批企业已进入国际制造第一方阵。精细化、自动化、信息化、一体化、网络化、智能化技术加快了行业提质增效和优化升级，模具产品继续向大型、精密、高性能、集成化方向发展，模具加工也正在向高精度、高稳定性、高效率方向发展。

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