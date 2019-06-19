安徽芜湖：大学生创业最高可申请15万元免息贷款

近日，《芜湖市大学生免担保创业贷款实施细则》（以下简称“细则”）公布。记者从芜湖市人力资源和社会保障局了解到，符合条件者，可申请最高不超过15万元的大学生免担保创业贷款，申请次数最多不超过3次。
据了解，该贷款申请对象为入驻经认定的市级众创空间、创业孵化示范基地的大学生创业实体。申请者需同时满足以下条件：高校在校学生或毕业5年内的高校毕业生；办理了工商注册和税务登记，并担任创办企业的法人代表且为企业主要出资人；在人民银行征信系统中无不良记录。
根据该细则，全市每年安排贷款额度不超过600万元，风险补偿金比例不超过10%。符合以上条件者，可申请最高不超过15万元的大学生免担保创业贷款，最多不超过3次。
申请办理流程方面，创业者可向市级众创空间、创业孵化示范基地提交申请。后者按季度受理，并开展资格初审，对创业实体运营情况进行调查，建立贷款还款监督机制。此外，申请者需要提前了解所在地市级众创空间、创业孵化示范基地是否与民强担保公司有相关合作协议，再予以申请。
创业者提交申请后，邮储银行与民强担保公司会开展贷前、保前调查，对符合条件的申请人，市人社局、财政局进行贴息资格复审，民强担保公司提供担保。最后，邮储银行及时发放贷款，县区人社部门、财政部门按季度办理贴息手续。
此外，相关申请材料申请人必须如实提供，对弄虚作假、骗取贷款等行为，芜湖市人社局将全额追回资金，视情节轻重严肃处理，并记入诚信档案，构成犯罪的依法追究其刑事责任。（记者王海涵王磊）
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