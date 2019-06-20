原标题：制造业投资迎央地重磅政策支持

科创板为高端制造企业开启发展新机遇，制造业投资也将迎来更大力度政策支持。截至6月19日，科创板新增两家公司提交注册申请，目前处于注册阶段的11家企业里，高端制造企业占据重要席位。《经济参考报》记者获悉，相关部门将进一步支持制造业投资发展，聚焦关键领域和薄弱环节，加快重大科技基础设施建设，建设战略性新兴产业的策源地，同时完善科创板相关制度安排，推进投资项目承诺制改革。包括湖北、广东在内的多地也正在密集制定高端制造业投资规划图。

目前，高端制造业投资发展势头较好，高技术制造业投资以及技术改造投资正在成为拉动制造业投资增长的重要动力。数据显示，今年1-5月，高技术制造业投资同比增长10.2%，增速快于全部制造业投资7.5个百分点。制造业技改投资同比增长15%，增速高于全部制造业投资12.3个百分点。

中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所副所长李艺铭向《经济参考报》记者表示，我国制造业已经具有较为广泛的制造业门类和较为完善的体系，重大技术改造将带动存量领域，帮助制造业重获活力。

发改委新闻发言人孟玮日前表示，下一步将聚焦关键领域和薄弱环节，推动制造业持续健康发展。在支持制造业投资上，具体举措包括加快重大科技基础设施建设，建设战略性新兴产业的策源地，培育世界级先进制造业集群；落实好财税和金融政策，深化股票发行制改革，完善科创板相关制度安排；在市场准入、审批许可、招标投标等方面要打造公平竞争的环境，进一步深化投资领域“放管服”改革，推进投资项目承诺制改革等。

多地正瞄准高端制造业加快政策和投资部署。例如，广东计划2019年珠江西岸装备制造业增加值增长6.5%，投资增长7.5%；新引进投资额超1亿元的装备制造业项目270个。湖北力争5年内全省先进制造业储备项目计划投资总规模超过10万亿元。

值得一提的是，科创板高端制造企业创造了新的投资机会。中信建投军工首席分析师黎韬扬表示，高端装备制造投资将围绕关键材料、元器件制造和智能制造两方面进行，目前科创板过会企业多为此类型。

李艺铭表示，下一步制造业投资和发展的重点主要集中在培育高端产业和补齐短板上，一方面，电子信息产品制造、交通运输设备制造、专用设备制造等领域都是具有较大示范效应的高端产品和设备制造领域；另一方面，集成电路、新型材料等领域也是补齐当前短板的重要制造领域，也将进一步推动未来制造业的高质量发展。（记者 郭倩）

(责编：庄红韬、杨曦)