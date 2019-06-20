李克强主持召开国务院常务会议

新华社北京6月19日电 国务院总理李克强6月19日主持召开国务院常务会议，部署推进城镇老旧小区改造，顺应群众期盼改善居住条件；确定提前完成农村电网改造升级任务的措施，助力乡村振兴；要求巩固提高农村饮水安全水平，支持脱贫攻坚、保障基本民生。

会议指出，按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，积极做好“六稳”工作，稳投资是重要方面。要找准切入点，抓住既能满足群众期盼、有利于拓展内需促消费、又不会导致重复建设的重大项目，扩大有效投资，努力实现稳增长、调结构、惠民生的一举多得之效。

会议认为，加快改造城镇老旧小区，群众愿望强烈，是重大民生工程和发展工程。据各地初步摸查，目前全国需改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人，量大面广，情况各异，任务繁重。会议确定，一要抓紧明确改造标准和对象范围，今年开展试点探索，为进一步全面推进积累经验。二要加强政府引导，压实地方责任，加强统筹协调，发挥社区主体作用，尊重居民意愿，动员群众参与。重点改造建设小区水电气路及光纤等配套设施，有条件的可加装电梯，配建停车设施。促进住户户内改造并带动消费。三要创新投融资机制。今年将对城镇老旧小区改造安排中央补助资金。鼓励金融机构和地方积极探索，以可持续方式加大金融对老旧小区改造的支持。运用市场化方式吸引社会力量参与。四要在小区改造基础上，引导发展社区养老、托幼、医疗、助餐、保洁等服务。推动建立小区后续长效管理机制。

会议指出，新一轮农村电网改造升级工程自2016年实施以来，完成了农村机井通电、贫困村通动力电等任务，改善了农村生产生活条件，带动了农村消费。下一步，一是各地和电网企业要加大工作力度，确保今年以省为单位，提前一年完成“十三五”规划明确的全部改造升级任务。进一步缩短企业获得电力时间，优化营商环境。二是今年相关中央预算内投资全部用于贫困地区电网改造升级，并提高中央资本金比例。重点推进“三区三州”、抵边村寨等农网改造建设攻坚，确保明年上半年完成。三是建立农网供电监测评价体系，将机井通电纳入电网企业日常服务范围，提高农村电力服务水平。

会议指出，通过实施农村供水工程，农村居民饮水已提前实现联合国千年发展目标，农村集中供水率、自来水普及率均达到80%以上。会议要求，一要加大工程建设力度，到明年全面解决6000万农村人口饮水存在的供水水量不达标、氟超标等问题。二要建立合理的水价形成和水费收缴机制，以政府与社会资本合作等方式吸引社会力量参与供水设施建设运营。中央和地方财政对中西部贫困地区饮水安全工程维修养护给予补助。三要加强集中式饮用水水源地保护，研究提升农村饮水安全水平的新标准，启动编制下一步农村供水规划。

会议还研究了其他事项。

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 01 版）

(责编：庄红韬、杨曦)