6月18日，长宁地震首位重伤员通过“空中120”转运到成都接受治疗。

新华社记者 杨莉梅摄

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震后30分钟救援部队抵达，85分钟第一名被困人员获救，4个小时救灾物资到达，14个小时救灾通道全部打通……

两天来，四川长宁6.0级地震救援有序开展，见证着震后救援的中国速度。目前，灾区搜救工作基本完成，生活秩序逐步恢复。灾区无重大传染病疫情报告，供水供电供气和通信已基本恢复正常。

6月19日清晨，四川长宁地震震中双河镇在一阵小雨中醒来，天气很快转晴。大街上救援车辆川流不息，不少饭店、商店已经开门。地震过去两天后，各项救援工作紧张有序进行，生活秩序也在逐步恢复。

这两天，网上流传着这样一句话：“有一种速度叫中国救援”。一组来自四川省应急管理厅的数字呈现出救援速度：震后30分钟救援部队抵达，85分钟第一名被困人员获救，4个小时救灾物资到达，14个小时救灾通道全部打通……

19日晚，四川长宁“6·17”地震第三次发布会召开。截至19日16时，灾区搜救工作已基本完成，目前正重点对房屋垮塌严重的废墟进行集中清理，确保无一遗漏。

搜救工作已基本完成

19日早上，根据一线救灾指挥部部署的具体任务，四川省军区派出官兵和民兵926人，出动车辆，携带中小型救援装备，分组参加“进村入户”搜救工作。每搜救一户，都严格进行登记。

目前，医务人员正在千方百计医治伤员并根据伤员的受伤情况，先后转送20名危重伤员到市级以上医疗机构进行治疗，对危重伤员制订一对一专家会诊治疗方案。截至目前，住院人员伤情稳定，多数已实现好转。

卫生部门全面强化防疫工作，确保不发生疫病流行。国家、省、市的卫生防疫专家深入长宁县，指导对长宁县双河镇水厂的出厂水、末梢水进行采样检测，对停放遇难者遗体的医院进行消毒处置。目前灾区无重大传染病疫情报告。

各有关部门和企业全力开展灾区基础设施排险加固，保障抗震救灾和群众生产生活需求。宜宾市工业和军民融合局组织电力、通信、天然气等单位全力保证灾区用电、用气及通信需求。三大通信企业全力抢险，保障震区通信网络运行畅通。到目前为止，灾区供水供电供气和通信已基本恢复正常。

灾区生活秩序逐步恢复

19日午后2时许，长宁县双河镇双河中学安置点的操场上，几顶帐篷门口挂着一块牌子：青青儿童乐园。6岁半的杨焰舒正在几名青年志愿者的带领下，和小伙伴们嬉戏玩乐。

在这个1500人规模的安置点，有大约200名孩子。宜宾市青年志愿者协会安排志愿者带领孩子们，在这里开展体验式游戏和防灾减灾知识学习，帮助孩子们尽快走出震后恐惧，学会在余震中保护自己。

随着各项救援工作紧张有序开展，灾区生活秩序正在逐步恢复。

妥善转移安置受灾群众，受灾群众生产生活得到有效保障。当地采取投亲靠友、利用安全避难场所、搭建帐蓬设立集中安置区等多种方式妥善安置受灾群众。紧急协调调运帐篷、床、棉被、水、面包、方便面等物资，有力保障了灾区居住和生活需要。

地震发生后十多个小时，7个“地震宝宝”先后在宜宾市矿山急救医院顺利出生。妇产科成了医院里最忙碌的科室。余震不断中诞下的新生命，象征着这里的坚守和希望。

各方力量倾情救援，灾区群众积极自救。两日来，记者在震区采访，随处可见暖心之举。

“先让救援人员和受困群众睡得舒服一点，别管厂房了！”双河镇的大旗竹制品厂总经理蒯鑫震后发现救援人员在空旷的地方搭建帐篷，因下雨地面湿漉漉的，于是和家人商量，垮塌的厂房暂不管了，先将厂房里面制作好的50余张竹床搬运到救援点。

家住双河镇桂花村、被称为“泡粑哥”的王堂鑫在家做了四五十斤泡粑，专程送到镇上，看见需要的人就发。双河镇葡萄村村民自发组织“流水席”，将各自家中的食材拿出来，做了满满一大锅酸菜鱼。只要看到有人经过，村民便会主动招呼：“吃饭没有？没有就过来吃点！这个时候大家吃饱就对了。”

全力防止次生灾害发生

6月19日18时，中央气象台发布暴雨蓝色预警，预计20日至23日，西南地区东部、黄淮西部、江汉、江淮西部、江南、华南北部等地的部分地区将自北向南先后出现大到暴雨，局地大暴雨。未来三天，四川长宁震区将有明显降雨天气。预计20日夜间至22日震区有中到大雨、局地暴雨，并伴有雷电和短时大风，需防范局地强降雨可能诱发的滑坡和崩塌等灾害。

目前震区正在开展隐患排查，全力防止次生灾害发生。宜宾市住房和城乡建设局组织8个工作小组，40余名地质、结构、房屋建筑专家赴长宁县、珙县、高县指导抗震救灾工作，排查房屋受损情况和隐患。

宜宾市所有煤矿已停工，撤出所有人员，全面排查安全隐患，并对19家危化品企业进行全面排查。目前已完成629处地质灾害隐患点的专业排查工作，25处原地质灾害隐患点呈现变形加剧，新发现地质灾害隐患点23处，已按地灾防范要求进行妥善处理。

四川省地矿局202地质队副总工程师肖汉全说，地震当晚他连夜收集资料，第二天凌晨就赶到双河镇，和同事们开展地质灾害排查，走访了周边5个地质灾害点，尽管一路余震不断，还是克服困难完成任务，到了晚上才在路边小店吃点东西。“我们是专业队伍，老百姓看到了我们，他们就更有希望、更有安全感。”

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 10 版）

(责编：庄红韬、杨曦)