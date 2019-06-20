原标题：2019年全国双创活动周主办城市杭州活动闭幕

虽然天空飘着雨，但浇不灭创客身上的热情。作为“双创”活动周主办城市活动的收官之作，创客毅行环节昨天举行，毅行以“我们都是追梦人”为主题，在回顾活动周历程、展现活动周成果的同时，更激励和鼓舞了广大创业者。记者 敖煜华/文 丁以婕/摄

6月19日，2019年全国大众创业万众创新活动周主办城市杭州活动闭幕式暨“我们都是追梦人”创客毅行活动在杭州举办。

作为2019年全国双创活动周主办城市，杭州围绕“汇聚双创活力、澎湃发展动力”这一主题，推出了一系列丰富多彩的双创活动，包括中国互联网+大学生创新创业大赛优秀项目成果展、科技创新创业高峰论坛等15项国家部委活动，以及2019阿里巴巴诸神之战全球创客大赛、中国制造业双创高峰论坛、杭州（国际）未来生活节等一批杭州市重点活动。同时，杭州各区县（市）还举办了271场地方特色活动。这些活动，为来自全国各地的双创企业提供了展示、交流、合作的平台，展现了杭州这座“创新活力之城”浓厚的双创氛围，进一步将创新创业发展引向深入。

在本次全国双创活动周期间，杭州还集中展示了杭州城市大脑、微医云巡诊车、5G离散型重工业制造应用、海康威视AI能力开放平台等近30项以“硬科技”为主的双创项目，这充分展现了杭州在数字经济领域释放出来的强大能量。同时，还有驰拓科技、嘉楠耘智、强脑科技等26家数字企业带来的高科技产品，也充分展现了杭州在人工智能“硬科技”领域的领先优势。

在本次全国双创活动周期间，杭州还以“筑梦服务站”和“小镇创客厅”为主要载体，成功举办了极限创投节、数字营销创新发展论坛、海归项目路演大赛等一批创投与创业交流活动，体现了杭州为创客牵线搭台，与创客共同成长的双创情怀。同时，以杭州城西科创大走廊和杭州城东智造大走廊为核心的“5公里创新圈”，通过系列专题报道、特色小镇体验行等活动，向全国展现了杭州双创的深厚文化底蕴。

据悉，本次全国双创活动周发挥了市场主体作用，调动了各方参与热情。在地方特色活动中，由企业、行业协会、高校、科研院所等非政府主体举办的活动达221场，占比超过81%。有超过4万人参观了创业创新创造主题展，1.13万人参加了各类论坛和互动活动。全市105家市直单位5323名党员干部到现场参观学习。

昨天举行的闭幕式，还举办了“我们都是追梦人”创客毅行活动。近千名创客代表从本届双创活动周的主场馆未来科技城学术交流中心出发，沿途经过杭州师范大学（仓前校区）、浙江海外高层人才创新园、阿里巴巴、未来科技城国际会议中心等地，展现了全民积极向上的精神，以及杭州蓬勃发展的城市面貌。

潮起钱塘，创新杭州。过去一年，杭州共引进了11.9万名高层次人才、应届高校毕业生等各类人才，平均年龄不到27周岁，人才净流入率和海外人才净流入率居全国之首。这座江南名城，正在成为五湖四海“双创”者的逐梦圆梦之地。眼下，杭州正在打造全国“双创”示范城，到2022年，高新技术企业要达到6800家，新增小微企业25万家，投入小微企业的民间资本和创投资金超过2000亿元，每万人拥有有效发明专利50件以上。

为期7天的全国双创活动周已完美收官，但杭州双创“永不落幕”，在这片创业创新的热土上，更多“梦想照进现实”的双创故事正在酝酿。（（记者 吴静））

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