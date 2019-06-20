中国科协举办第四期“风向标—中国创新创业先锋论坛”

人民网北京6月20日电 （记者庄红韬）2019年全国“双创活动周”之际，中国科协第四期“风向标—中国创新创业先锋论坛”日前在杭州市梦想小镇举行。与会嘉宾围绕“如何增强资本对创新创业创造的支撑能力”，积极营造有利于创新创业创造的良好发展环境，最大限度释放全社会创新创业创造动能进行了交流讨论。

中国科协党组成员、书记处书记宋军出席论坛并讲话。脸脸网络、海尔海创汇、蜂巢孵化器等企业服务公司，中科院资本、湖畔宏盛、高榕资本等投资机构的创始人和负责人，以及上海证券交易所、上海交通大学、浙江大学的专家学者参加了此次论坛。论坛由中国科协科学技术传播中心副主任、优客工场创始人毛大庆主持。

在各级政府和全社会的共同努力下，创新创业创造已经成为推动经济转型升级的重要力量和促进就业的重要支撑。当前，资本对创新创业创造的支撑重要性更加凸显。资本市场需要改革创新，进一步增强资本市场对科技创新企业的包容性和适应性，大力增强资本在发挥科技创新引领作用、激发市场主体活力的支撑能力。

宋军在总结讲话中指出，此次风向标论坛作为2019年全国双创活动周主会场国家部委重点活动之一，与活动周主题十分吻合，达到了预期效果。资本市场和双创服务都要进一步强化自身的改革创新，更加积极主动地汇聚双创活力、澎湃发展动力，营造有利于创新创业创造的良好发展环境，最大限度释放全社会创新创业创造动能。中国科协将认真贯彻落实党中央和国务院决策部署，进一步推进创新创业创造的政策氛围和社会氛围形成，助力创新创业创造服务升级。

风向标论坛是由中国科协主办，中国科协科学技术传播中心承办，优客工场企业科协、创头条企业科协等单位协办的高端智库型论坛，是中国科协联系服务科技企业家、科技工作者创新创业创造跨界交流的重要渠道。

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