美经济学家敦促国会限制总统制定贸易政策的权力

美国知名智库彼得森国际经济研究所创始人弗雷德·伯格斯滕19日表示，美国政府可能滥用了其在执行贸易政策方面的法定权力，国会应立即采取行动，对行政部门的过度用权进行限制。
伯格斯滕当天在美国国会众议院关于近期贸易政策经济影响的听证会上表示，美国政府对贸易伙伴加征关税或威胁加征关税体现了其贸易保护主义的行为模式，这是美国贸易政策“前所未有的大逆转”。
伯格斯滕认为，没有证据显示进口钢铝产品损害或威胁美国国家安全，因此美国政府援引《1962年贸易扩展法》第232条款以国家安全为由对进口钢铝产品加征关税缺乏正当理由。同样，美国政府威胁对进口汽车及零配件加征关税也缺乏正当理由。
伯格斯滕警告，如果美国政府全面实施其威胁加征的关税，则意味着将对超过1万亿美元的进口商品加征25%的关税，这相当于给美国公众增加2500多亿美元的税收负担，因为美国公众最终将会承担关税的绝大部分。
他表示，这些政策的不确定性会削弱公众对经济前景的信心，并抑制投资，拖累美国经济增长，甚至可能使美国经济陷入衰退。
伯格斯滕敦促美国国会对宪法赋予其在制定贸易政策方面的责任予以澄清并坚决捍卫，从而避免总统滥用权力。他表示，国会应该要求，总统拟议任何新关税措施都应寻求国会批准，或至少与国会磋商。（记者熊茂伶 高攀）
新华社华盛顿6月19日电
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