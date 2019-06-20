原标题：美联储会议“按兵不动” 降息还有多远？

北京时间20日凌晨，在结束了6月货币政策例会后，美联储宣布维持联邦储备基金利率不变，而在这“按兵不动”的决议下仍能观察出美联储此次例会的三大变化。

其一，美联储投票委员对6月利率决议发生分歧。海通证券首席经济学家姜超指出，与前几次有关利率决议的投票不同，此次包括美联储主席鲍威尔在内的9位投票委员支持维持利率不变的决议，而圣路易斯联储主席布拉德却投了反对票，认为应降息25个基点。

据悉，这是鲍威尔就任美联储主席以来在议息会议决议中遇到的第一张反对票。

其二，美联储点阵图显示降息概率提升。在今年3月美联储公布的点阵图中，无一人预计2019年降息。但从此次例会更新的点阵图来看，7位委员认为美联储今年降息两次，1位认为降息一次，8位委员认为今年应维持利率不变，仅1位认为应加息。

“预期未来美联储降息与不降息的力量对比已经到了八比九，非常接近，只要有1人再转为支持降息，美联储的利率预期中值就将下移。”中金公司宏观分析师张梦云提到，鲍威尔在上述例会后的新闻发布会上承认了点阵图首次暗示降息的可能，货币政策宽松的可能性略有增强。

其三，例会声明修改利率指引为降息打开大门。张梦云指出，此次美联储表示鉴于增长及通胀前景不确定性上升，因而相应修改利率前瞻指引，即去除此前倾向偏中性的“保持耐心”这一措辞，改为更具降息倾向的“将采取合适行动”以保持经济扩张。

“这是6月例会最大的变化，暗示美联储即将进入降息周期。”张梦云如是说。

那么，美联储离降息还有多远？

工银国际首席经济学家程实认为，随着美国经济在年中迈入周期拐点，美联储降息固然是大势所趋，但首次降息不会过早、过快地到来。本轮降息窗口料将在四季度打开，其中首次降息在今年12月或明年1月落地的概率相对较大。

他进一步称，从历史规律来看，加息周期和降息周期的转换要慢于市场预期。1990年至今，美联储利率政策共计进行了9次转向。即使剔除2008年后的超长低利率期，美联储利率政策转向时间，均值为10.3个月，其中“升转降”平均耗时更长，为11.5个月。此外，随着美国经济周期的趋于平缓，利率政策转向的时间间隔也逐步拉长。由此，本轮降息在7月落地的概率较低，在9月后到来的可能性更大。

在中信证券分析师明明看来，美联储将在年内降息1至2次，分别在9月和12月各降息一次的概率较大，若经济增长动能下降较快，9月份存在降息25至50个基点的可能。

从预期降息到实现降息，市场面对这一过程仍需谨慎。程实提醒称，美联储未来开启降息进程将是大势所趋，但是其信号确认、落地时点和节奏力度，有可能不及市场预期，有两方面的变化值得关注。

一是警惕预期超调后的市场反转。程实认为，6月初至今，超调的预期已充分反映至市场定价层面。一旦未来美联储行动不及预期，则可能导致市场情绪的剧烈反转，由此带来一些关键价格信号的短期波动，可能对资产组合带来广泛的外溢冲击。

二是预期反转后不改长期趋势。程实表示，长期来看，美联储降息进程将以相对缓慢、平滑的方式长期延续。受此影响，其他主要经济体的货币政策空间料将进一步扩张，全球货币政策集体转向宽松的趋势将得到增强，全球权益类市场的风险偏好有望渐次改善，而新兴市场的货币风险预计将逐步舒缓。（夏宾）

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