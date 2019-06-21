原标题：中西部开放再发力 集中引进重大外资项目

在区域协调发展的机遇之下，中西部开发开放迎来窗口期。近期，中西部省份吸收外资数据亮眼，新设外资企业也有所突破。与此同时，不少省份还在全方位发力，优化营商环境，引进重大外资项目。记者还获悉，近期我国将出台2019年版鼓励外商投资产业目录，其中对中西部地区会有进一步鼓励政策。

商务部公布的最新数据显示，今年前5月，中西部地区吸收外资继续稳步增长。中部地区实际使用外资254.4亿元人民币，同比增长5.2%，西部地区实际使用外资285亿元人民币，同比增长25.2%。

不少中西部省份吸收外资步入“快车道”。其中，陕西前5月新设外商独资企业59家，同比增长15.69%，全省实际利用外资同比增长201.07%。河南省前4月新设外资企业64家，增长16.0%。

还有不少地方正在发力。记者获悉，山西近日发布了2019招商引资重大项目册，进一步推动山西资源型经济转型发展，构建中国内陆地区对外开放新高地，切实加强与国内外投资者合作。广西也在出台举措，理顺外资引进机制，推动外资项目招商落地。进一步落实准入前国民待遇加负面清单，打造利用外资新优势。

专家表示，中西部地区正在抓住政策利好，全方位发力构建良好的外商投资环境。另外，即将出台的新版鼓励外商投资产业目录也将进一步向中西部倾斜，鼓励外资更多投向中西部地区。（记者 王文博）

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