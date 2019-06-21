美联储货币政策预期存分歧 7月降息与否仍待观察

原标题：美联储货币政策预期存分歧

6月20日，美联储结束两天议息会议，以9：1决定将联邦基金目标利率区间维持在2.25%-2.5%，与市场预期一致。美联储会后发表的声明显示，美联储会采取适当行动来保持经济增长。部分分析人士认为，美联储降息窗口正在打开，但尚需等待进一步的数据来佐证降息的合理性。

关注形势变化

美联储在会后声明中表示，联邦公开市场委员会5月份会议以来，美国劳动力市场依然强劲，经济以温和的速度增长。近几个月平均就业增长稳健，失业率仍然在低位。尽管家庭支出增长相比今年早些时候似乎出现回升，但企业固定投资指标一直疲软。以12个月为基础的指标看，整体通胀率和扣除食品及能源的通胀率都低于2%。基于市场的通胀补偿指标已经下滑，基于调查的较长期通胀预期指标几乎没有变化。

在声明中，美联储指出了最近经济形势的新变化。美联储认为，经济活动的持续扩张、强劲的劳动力市场状况以及通胀接近委员会的对称性2%目标是最可能的结果。然而令美联储不安的是，这种前景的不确定性有所增加。因此，鉴于这些不确定性以及低迷的通胀压力，同时劳动力市场强劲且通胀率接近其对称性2%目标，美联储将密切关注最新信息对经济前景的影响，并将采取适当措施来维持经济的扩张。

在最新经济预期中，美联储维持对2019年国内生产总值（GDP）增速的预测中值在2.1%不变，将2020年GDP增速预测中值上调至2%；2021年预测维持在1.8%；对2019年-2021年失业率的预测中值均下调0.1个百分点，预计今年为3.6%，明年升到3.7%，2021年升到3.8%；预计2019年个人消费支出价格指数（PCE）仅增长1.5%，低于3月预测的1.8%。到2020年，主要和核心PCE预计均增长1.9%，低于目标水平。此外，美联储2019年联邦基金利率目标中值仍为2.4%，与3月份的预期持平，但下调了对未来几年的预期。占微弱多数的成员（即9位成员）表示，预计联邦基金利率将在2020年底前接近2.1%，而不是此前预期的2.6%。

政策预期分歧

美联储联邦公开市场委员会（FOMC）的投票结果为9：1，八位委员投票决定维持利率不变，但“最鸽派”的圣路易斯联储总裁布拉德要求降息25个基点。这是鲍威尔担任美联储主席16个月以来，FOMC首次出现货币政策表决的不一致。这使得市场对美联储未来降息预期进一步升温。

在未来货币政策预期上，美联储也出现明显分歧。根据最新的季度预测（点阵图），在17名美联储决策层官员中，有8人预计今年年底前降息，8人预计维持不变，1人预计加息。对此，鲍威尔承认这次是点阵图近年首次发出降息信号，然而他再次强调点阵图不能作为美联储货币政策方面的预测参考。

美联储官员其他官员对于是否需要以及何时需要采取行动产生了分歧。虽然美国经济表现相当好，但FOMC的许多委员认为“出现不太有利的结果的风险已经上升”，认为有理由实施“更加宽松一些的货币政策”。

对此，鲍威尔的观点也明显变得更为谨慎。他强调，经济阻力再度浮现，美联储做出了“重大改变”。虽然不确定性和全球经济增长放缓在内的经济逆风再次浮出水面，但由于这些事件都是最近出现的，美联储希望了解它们是否会长期持续存在。他还指出，一些经济数据令人失望，引发外界对全球经济的担忧，全球经济增长放缓可能会压低较长期的通胀预期，美国农业和商业投资疲软“可能已经传导至信心层面”，美联储与会者对通胀持续低于目标表示关切。

此外，白宫和美联储的分歧也在继续上演之中。近日，美国总统特朗普再度探讨撤换鲍威尔美联储主席职位的传言四起。对此，鲍威尔在议息会议后的新闻发布会上表示：“法律明确规定我有四年任期，我非常愿意完成这一任期。”

降息时点不定

美联储政策决定公布后，联邦基金期货对7月会议降息几率的预期上升。当天，美国股市上涨，美元指数下滑，黄金价格上涨。

从美联储声明看，在确定联邦基金利率目标区间未来的调整时机和幅度时，美联储将评估已实现的和预期的经济形势与其充分就业目标以及对称性2%通胀目标的对比情况。这方面的评估将考虑广泛的一系列信息，包括衡量劳动力市场状况的指标，通胀压力与通胀预期指标，以及金融和国际动态的数据。因此，未来每一次重要经济数据和以及形势的变化都将是美联储决策的主要依据。

在发布会上，鲍威尔还表示，贸易及其他不确定方面的毫无进展，以及最近的通胀疲软，是美联储作出决策的原因。但降息与否不只看贸易，贸易是对中期有影响的因素之一，还要看全球经济增速本身，特别要看消费者支出是否扩张等。货币政策不应对单一数据或者短期情绪波动做出过度反应。

盛宝银行商品战略负责人奥勒·汉森表示，目前市场面临的风险是美联储可能不会满足市场的愿望大幅降息。也有分析人士认为，如果美联储降息过于激进，反而会加剧金融市场风险。

有分析人士认为，美联储目前还没对具体的降息规模做出讨论，这将取决于未来的经济表现和数据。6月会议声明并未对缩表进行新的表述，但鲍威尔随后表示，缩表将按照计划进行，如果货币政策转向宽松也有可能调整缩表计划。因此，美联储在7月份议息会议上讨论，留足时间与市场沟通，并在其后月份行动可能更为合理，会后鲍威尔提到的“希望不要过早行动”可能也意在缓和7月降息预期。此外，如果全球贸易摩擦局势有所缓和，美联储首次降息时间有可能推迟。

美银美林认为，未来两周对于美联储决定降息的时机至关重要，相信7月8日当周的会议纪要将给予市场指引。（记者 周武英 综合报道）

(责编：庄红韬、杨曦)