李克强会见出席“全球首席执行官委员会”第七届圆桌峰会代表并座谈

本报北京6月20日电 （记者王迪）国务院总理李克强6月20日上午在人民大会堂会见来华出席“全球首席执行官委员会”第七届圆桌峰会的知名跨国公司负责人，并同他们座谈。

来自施耐德电气、太古集团、安塞乐米塔尔集团、辉瑞制药、戴姆勒—奔驰、联合包裹、诺基亚、凯悦集团、ABB集团、必和必拓等近20家世界500强公司负责人围绕融合发展、合作创新、“一带一路”等议题发言并提问。李克强同他们深入互动交流。

李克强表示，今天在座企业家代表的跨国公司，有不少较早参与中国改革开放进程，不仅给中国带来了资金、技术和管理经验，而且在华开拓了广阔市场，获得了回报，实现了互利共赢。当前国际形势不稳定不确定因素增多，我们要推动世界经济贸易向稳定增长的方向发展，完善全球产业链，努力维护和平的国际环境。中国将坚定不移深化改革、扩大开放，进一步打造市场化、法治化、国际化的营商环境。欢迎各国企业继续扩大对华投资，分享中国发展机遇。

李克强指出，我们的奋斗目标是适应人民对美好生活的向往。中国有近14亿人口，是一个不断增长的巨大市场。在这一过程中，中国需要调整经济结构，推动经济转型，拉动产业升级改造，需要更多优质产品和服务，以更好适应提高人民生活水平的需要。这些都给外国企业进入中国市场创造了广阔的发展空间。我们在制造业领域已经全面放开外资准入，在服务业领域也将逐步扩大开放。同时，中国企业也需要在国际合作中通过公平竞争提升整体水平，更好实现互利共赢。

李克强表示，中国的发展是创新的发展，保护知识产权就是保护创新。只要是在中国注册的企业，不论内资外资，我们都一视同仁平等对待，将切实保护包括知识产权在内的所有合法权益。中方愿秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，将“一带一路”倡议同各国发展战略更好对接，按照市场规则和商业原则，确保合作的可持续性。我们主张加强人文交流，相互尊重，平等相待，互学互鉴，致力于维护自由贸易，缩小南北差距，实现共同发展。

与会企业家祝贺新中国成立70周年，对中国各领域取得的发展成就感到钦佩。他们表示，虽然来自不同国家、行业和领域，但他们都致力于加强同中国的合作，对中国深化改革、扩大开放充满期待，愿积极参与其中，拓展在医疗、金融、汽车、数字经济、5G、低碳、创新、基础设施、制造业等各领域合作，分享中国发展机遇。各方愿促进全球互联互通，共同维护自由贸易，反对保护主义。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)