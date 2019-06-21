双轮驱动让征信业发展驶上“快车道”

在国新办日前举行的吹风会上，中国人民银行副行长朱鹤新表示，我国已建立全球规模最大的征信系统，在防范金融风险、维护金融稳定、促进金融业发展等方面发挥了不可替代的重要作用，在改善营商环境方面赢得了国内外的广泛认可。
作为社会信用体系建设的重要组成部分，近年来，我国征信业实现了跨越式发展。目前，征信系统累计收录9.9亿自然人、2591万户企业和其他组织的有关信息，征信产品与服务广泛应用于经济和社会各领域。
据来自人民银行征信中心的数据显示，个人信用报告日均查询量已达550万次，是2015年的两倍多。“丈母娘挑女婿都用上征信报告了。”人民银行副行长陈雨露曾如此诠释征信应用的广泛性。
据介绍，目前，征信系统全面深度嵌入所有金融机构的信贷管理系统，广泛应用于金融机构的贷前审批、风险定价和贷后风险管理等环节。根据问卷调查，仅2018年，21家全国性银行机构借助征信系统，在贷前审查环节拒绝高风险客户申请9117亿元，在贷后预警高风险存量贷款13028亿元，清收不良贷款1594亿元。
在为防范金融风险、维护金融稳定提供强大保障的同时，日益完善的征信体系也让各市场主体的投融资决策更为便利，营商环境也因此得到了有效改善。
在世界银行发布的《营商环境报告》中，“信用信息指数”是衡量一国征信市场发展水平的一项重要评价指标：信息指数得分越高，征信市场越发达，对企业融资的作用越大。据相关资料显示，2007年，我国信用信息指数仅为3分，而如今，我国已连续3年达到满分8分，领先于部分发达国家。
相比于成熟的欧美体系，征信业在我国起步较晚，直到1999年才正式开启征信建设相关试点。但在“政府+市场”双轮驱动的发展模式下，我国征信行业借助大数据、云计算、金融科技等技术，实现了跨越式发展。
现在，除了人民银行征信中心建立和维护的征信系统外，我国市场化征信机构还有1家个人征信机构、132家企业征信机构和97家信用评级机构。通过人民银行征信中心动产融资登记公示系统，89万户小微企业、个人或个体工商户获得融资。通过市场化征信机构创新的消费企业征信服务模式，不少小微企业跨越了首次贷款的门槛。
朱鹤新表示，各征信机构和信用评级机构共同构成了“政府+市场”双轮驱动的征信市场组织格局，征信通过广泛的信息共享，有效缓解银企信息不对称，提升了小微企业融资的便利程度。
今年1月，标普信用评级（中国）有限公司成为首家获准在中国开展业务的外资评级机构，另外有多家外资企业征信机构向相关部门提交机构备案和业务申请。
征信业对外开放进一步扩大，征信市场主体进一步丰富。市场普遍期待，随着外资征信机构、评级机构及其先进征信技术、业务模式和管理经验的进入，国内征信市场能迎来更多元的征信产品和服务。（记者 北梦原）
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