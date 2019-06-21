原标题：网剑行动直指电商不正当竞争

国家市场监督管理总局今天在官网发布《关于印发2019网络市场监管专项行动（网剑行动）方案的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，严厉打击电商不正当竞争行为。

《通知》称，以落实《电子商务法》为统领，规范网络经营行为，净化网络市场交易环境，维护良好网络市场秩序，网络市场监管部际联席会议各成员单位决定于6～11月联合开展2019网络市场监管专项行动（网剑行动）。

具体来看，今年网剑行动的7项重点任务有：着力规范电子商务主体资格；严厉打击网上销售假冒伪劣产品、不安全食品及假药劣药；严厉打击不正当竞争行为；深入开展互联网广告整治工作；依法打击其他各类网络交易违法行为；强化网络交易信息监测和产品质量抽查；落实电子商务经营者责任。

其中，在打击不正当竞争方面，《通知》要求，按照《反不正当竞争法》《电子商务法》等相关规定，严厉打击网络虚假宣传、刷单炒信、违规促销、违法搭售等行为。严肃查处违规推销宣传婴幼儿配方食品的行为。严厉打击通过组织非法寄递空包裹等方式，帮助其他经营者进行刷单炒信等违法行为。督促电子商务平台经营者进一步加强对刷单炒信行为的监测监控，完善商品（服务）信用评价体系，配合执法工作开展。依法查处电子商务平台经营者限制平台内经营者参与其他第三方电子商务平台经营活动等行为。（记者杨召奎）

本报北京6月20日电

(责编：庄红韬、杨曦)