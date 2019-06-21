原标题：全球化势不可挡 贸易战没有赢家

6月20日，由中国宏观经济研究院举办的“中美经贸摩擦关键议题研讨会”在北京举行，来自中国国际经济交流中心和中国宏观经济研究院的多位专家学者围绕全球化、中美经贸关系、美国政策、中国机会等议题开展深入研讨。与会专家学者认为，全球化是不可阻挡的历史潮流，美国阻挡经济全球化只会以失败告终；贸易战没有赢家，美国的单边主义行为损人不利己，得不偿失；美国的封锁阻挡不了中国的发展进程。

逆全球化行径必将失败

当今全球贸易格局出现了一些重要变化。全球货物贸易中70%以上是中间品，形成了你中有我、我中有你、谁都离不开谁的格局；跨国公司的竞争不再仅仅依靠资本和技术的力量，而是表现在对产业链标准、供应链纽带和价值链枢纽的控制。

中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆表示，美国的做法是逆全球化行径，违背产业链价值链供应链发展趋势，也是与世贸组织原则完全相悖的。这种逆势而动的行为只会损人不利己，最后必将以失败告终。

中国宏观经济研究院副院长毕吉耀表示，中美经贸合作是一种双赢关系，美国从中得到了实实在在的好处，“美国吃亏论”根本站不住脚。中美贸易现状是中美产业优势互补的客观反映，是国际分工和跨国公司生产布局变化的必然结果，同时也与美国储蓄率偏低、对华出口管制加强等问题相关，是长期的结构性问题，绝非打着“公平贸易”幌子、行保护主义之实可以解决。

中国宏观经济研究院经济研究所所长孙学工认为，全球化是不可阻挡的历史潮流，美国阻挡经济全球化的行为，注定是一个“多输”的局面。“美国四面出击必然四面楚歌，乱打贸易战将引发各国不得已的反制反击，将导致全球经贸秩序混乱和全球经济下行。”

双重标准无助制造业“回流”

与会专家学者认为，美国利用其霸权地位，在市场经济和国际贸易上推行双重标准，这种破坏贸易规则的单边主义行为，不仅不会实现美国制造业回流，反而会给其国内经济和世界经济造成巨大损害。

中国国际经济交流中心副理事长韩永文表示，美国一边标榜自己是市场经济国家，一边破坏国际市场自由竞争；一边标榜自己是契约国家，以契约来约束别人，一边又一再推翻契约，不履行协议承诺；一边宣称吸引各国投资不设门槛，另一边却对中国企业到美国投资横加阻碍，公开干涉美国企业与中国企业的经济交往。

韩永文表示，美国以这种方式实现制造业回流的企图无法实现。当今世界发展潮流势不可挡，商品生产使世界各国形成了你中有我我中有你的紧密联系，世界经济分工与发展是市场经济发展规律，不以人的意志为转移。美国在一般消费品制造方面不具有比较优势，美国储蓄率低，且劳动力价格昂贵，加征关税将进一步提高劳动力价格，让制造业回流面临两种困境，一是劳动力成本过高，二是需要花费大量成本培训劳动力，从而推高企业的运营成本。制度优势、劳动力成本优势和基础设施优势，将使中国继续在世界经济分工中发挥重要作用。

中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力表示，如果美国对额外3000亿美元的中国输美商品加征关税，将使美国失去200多万个就业岗位。这对美国的制造业“回流”企图是当头一棒。

中国发展进程不可阻挡

与会专家学者认为，中美经贸摩擦对双方乃至整个世界都很危险，应当尽量避免。但在美国霸凌主义极限施压下，中国不能怕，不能躲，只能依法合规反制，从经贸摩擦的“危”中寻找“机”，争取战略主动，中华民族伟大复兴的历史进程是任何力量都“封”不了、“锁”不住的。中国宏观经济研究院首席专家陈东琪认为，在贸易战这个危局中，蕴藏着有利于我国实现科技自立和高质量发展的重要机遇。

中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所所长黄汉权表示，美对华技术封锁阻挡不了中国发展进程，中国完全有能力抵抗美国技术封锁。理由有四：一是我国拥有完备的工业体系。我国在诸多制造业领域拥有比较完整的产业链，形成了一批具有很强竞争力的产业集群和创新集群，为科技创新提供了丰富的平台和载体；二是我国科技创新能力不断增强。科技创新能力的提升，使我国产业的竞争优势逐步从依靠价格优势、规模优势转向依靠创新优势；三是我国拥有优良的科技创新成果应用场景。我国对新技术、新业态、新模式施行审慎包容的监管制度，为中国和全世界高科技企业发展提供了巨大的机会；四是我国高水平、多层次、全方位的国际科技合作格局正在形成。（经济日报·中国经济网记者 徐惠喜 仇莉娜）

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