4816万亩 今年植棉面积保持稳定

原标题：今年植棉面积保持稳定

2019中国国际棉花会议20日在山东青岛召开。中国棉花协会会长戴公兴在会上表示，2014年至2018年，我国年均棉花产量占全球产量的23%，中国在全球棉花生产、消费和贸易中的地位十分重要，就棉花市场来说，中国稳定了全球市场就稳定。

戴公兴说，近5年来，中国实施了包括新疆棉花目标价格、储备棉轮换政策、改革进口棉配额发放制度等一系列改革措施，棉花面积产量和市场预期都保持相对稳定。据中国棉花协会统计，2014年到2018年，我国平均植棉面积5002万亩，平均产量568万吨，占全球产量的23％。2019年植棉面积4816万亩，仍然保持稳定。

中华全国供销合作总社理事会副主任骆琳说，近几年中国棉花宏观调控政策的机制化和透明化稳定了市场预期，新疆棉花目标价格改革取得明显成效，棉花去库存提前完成，棉花产量经历了连续下降到趋于稳定，棉花质量有所提升。(记者刘瑾)

本报青岛6月20日电

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