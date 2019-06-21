辛识平：加征关税听证会为何成为“反对大会”

“我们承受不起新一轮加税”“拟加征的关税让我夜不能寐”“我们离不开中国供应链”……美国政府正在召开的拟对3000亿美元中国输美商品加征关税的系列听证会，被一片反对之声所淹没。
听证会变成了“反对大会”和“诉苦大会”，如此画风不是第一次出现。自美方单方面挑起中美经贸摩擦一年多来，已多次举行对华输美商品加征关税的听证会，往往都在一片反对声中尴尬收场。
反对加征关税的声音一浪高过一浪，再次说明，美方的关税政策缺乏民意基础。
“当头一棒”“忍无可忍”——这是美国企业的态度；“关税是美国公司直接支付的税款，而不是中国支付”——这是美国企业替政府算的账。听证会上，行业协会几乎众口一词，认为加征关税会令美国企业、消费者和工薪家庭受到冲击。对他们来说，中国产品或生产线，常常就是最好的选择，找到替代者很不容易。《华盛顿邮报》指出，大量反对之声反映出美国商界对关税政策的担忧日益增加、对贸易政策的耐心正在耗尽。罔顾民意民生，一意孤行，只会越来越失去人心。
反对声不只出于民间，还来自美国政治高层内部。美国贸易代表莱特希泽日前在美参议院作证时坚称，如果同中国达不成协议就“必须加征关税”。美参议院财政委员会主席查克·格拉斯利当即怼回去：“下一轮对中国商品的关税可能根本不会生效。” 格拉斯利担忧，美国政府的关税政策，将损害美国在现有和潜在贸易伙伴中的信誉。
一片反对之声的听证会还传递出这样一个事实，希望中美经贸关系互利共赢的音量，远远高过美国一些人的奇谈怪论。他们应当多听听民众的心声，反思自己的言行，回到正确解决问题的轨道上来。
长期以来，互利共赢的经贸合作给中美两国的业界和消费者都带来了巨大利好，反复印证着“合则两利、斗则俱伤”的道理。照顾彼此合理关切，通过平等对话解决问题，才是正确选择。（辛识平）
新华社北京6月21日电
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