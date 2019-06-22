6月20日中午12时，烟波浩渺的鄱阳湖结束为期3个月的禁渔期，渔民驾船驶出湖港，开始捕捞作业。鄱阳湖是我国最大的淡水湖，为保护渔业资源，2002年起实行春季禁渔制度，每年3月20日12时到6月20日12时全湖范围禁捕。图为20日，江西鄱阳湖都昌水域，渔民在放虾笼。

傅建斌摄（人民视觉）

《 人民日报 》（ 2019年06月22日 02 版）

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