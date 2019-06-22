胡春华会见亚洲开发银行执行董事访华团

新华社北京6月21日电 （记者吴嘉林）国务院副总理胡春华21日下午在中南海紫光阁会见了由卡什拉帕蒂·施瓦吉率领的亚洲开发银行执行董事访华团。双方就减贫、区域协调发展、乡村地区发展等领域的合作交换了意见。

《 人民日报 》（ 2019年06月22日 03 版）

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