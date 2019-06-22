大型网络文明传播活动在西柏坡启动

本报石家庄6月21日电 （记者徐运平）由中宣部宣教局、中国文明网、人民网共同主办的“闪光的足迹——我在爱国主义教育基地等你”大型网络文明传播活动，21日在河北平山西柏坡中共中央旧址正式启动。

活动围绕隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，依托全国爱国主义教育示范基地，利用网络化、互动化、碎片化、可视化形式，开展爱国主义教育基地进基层、“新中国70年我知道”网上问答、“你是我的英雄”网上讲故事活动，集中推送经典展陈、英雄模范、特色活动和融媒体创意产品，生动传播中国故事、中国共产党故事和新时代中国特色社会主义故事，引导和激励人们把爱国奋斗精神转化为实际行动。

参加活动的37家全国爱国主义教育示范基地同时在线发出倡议，“追寻闪光足迹、赓续红色基因、接力奋斗追梦”。首期爱国主义教育基地系列融媒体创意推介产品“印象西柏坡”也同步发布。

《 人民日报 》（ 2019年06月22日 04 版）

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