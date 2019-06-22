家门口能就业 有事儿摊开说

走进乌鲁木齐市沙依巴克区新居社区，发现小小的社区里，工厂倒是不少。服装加工厂里，缝纫机“哒哒哒”响个不停，一匹匹布料在工人手里正变成美丽的衣裳；隔壁是糕点厂，不时飘出阵阵香味，各种口味、造型的蛋糕、面包新鲜出炉；再往前走是花艺店，一进门，入眼是一束束逼真的绢花，十几位女工正忙着将刚空运来的鲜花扎成花束。

今年26岁的阿依仙木古丽·亚森，在花艺店工作了两年，已经成了这里的骨干，一天能扎10束花，工资也从一开始的1000多元涨到了4000多元。“社区工作人员到家里找我，说新开了个花艺店，在家门口就能挣钱，婆婆帮我看着孩子，有事我随时能回去照看，我就决定来试试。”阿依仙木古丽笑着说，没想到学习一个月就上手了。两年多下来，她的普通话已经说得非常流利，人也变得更加自信。

“我们社区成立于2012年，流动人口多、中低收入者多，刚开始需要解决的问题也多，为此我们做了很多努力。”新居社区党总支书记袁燕杰告诉记者，安居生活，就业为先，社区引来劳动密集型企业，投入近300万元搭建起1200平方米的厂房，让社区群众实现家门口就业。

最让袁燕杰牵挂的还有社区孩子们的教育。为解决困难家庭和流动人口子女的学前教育问题，新居社区专门开办了两个免费的社区文化学校，请沙依巴克区教育局选派6名教师在此授课，开设国家通用语言文字、音乐、体育、美术等课程。

学前班的教室就在花艺店对门，孩子们每天的生活，阿依仙木古丽看在眼里。“除一日三餐，学前班里免费加餐，每人一个鸡蛋、一块蛋糕，老师对待孩子就跟自己的孩子一样。等我的孩子再大一点就带到这儿来学习。”

社区科普工作站里，摆放着不少利用物理原理“解密”各种魔术的设备，一个虎头虎脑的小男孩正在体验VR设备，周围挤满了小脑袋……袁燕杰告诉记者，除学前班外，新居社区还开办了“艺术班”、科普工作站，丰富社区里孩子们的周末时光。每到周末，“艺术班”就热闹起来，孩子们唱歌、跳舞，还能到科普工作站接触各种高科技。

居民之间有点矛盾和纠纷怎么办？社区设立了“百姓说事点”“人民调解室”。袁燕杰介绍，社区干部来评理，群众有事儿摊开说，能把大伙儿的“家长里短”说透说开、及时解开疙瘩。如果事情涉及法律，人民调解室邀请来的值班律师会现场说法。

好办法换来好环境。“今年以来，人民调解室几乎没有花时间调解矛盾，值班律师成了帮助居民解答生活实际问题的法律顾问。”袁燕杰笑道，“社区和和美美，大伙儿的幸福指数越来越高！”

《 人民日报 》（ 2019年06月22日 06 版）

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