一如既往欢迎外企来分享中国发展机遇

据新华社北京6月21日电 （记者侯晓晨）外交部发言人陆慷21日在回答有关中美两家摩托车企业签署合作协议的提问时表示，中方一如既往地欢迎外国企业来华投资兴业，分享中国发展的机遇。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，浙江钱江摩托公司近日同美国摩托车制造商哈雷·戴维森签署协议，将合作生产一款价格亲民的小排量摩托车，计划于明年年底前在中国销售。此前，我们看到，美国总统特朗普对哈雷·戴维森在海外投资颇有不满。你对此怎么看？

“这是企业间正常商业行为，你知道我们一般不对企业间具体商务合作发表评论。但作为原则，我们多次讲过，企业终归是要根据自身利益和市场规律作投资选择的。”陆慷说，“我们一如既往地欢迎外国企业来华投资兴业，分享中国发展的机遇。”

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