内蒙古：建设北疆亮丽风景线

本报北京6月21日电 （记者叶晓楠）6月21日，国务院新闻办举行的新中国成立70周年省（区、市）系列主题新闻发布会迎来内蒙古场，中共内蒙古自治区委员会书记、自治区人大常委会主任李纪恒在发布会上表示，作为我国向北开放的前沿，内蒙古已建成18个开放口岸，由满洲里、二连浩特进出的中欧班列占全国近一半。今天的内蒙古，营商环境明显改善，资源要素集中集聚，发展活力持续迸发，优势突出、结构合理、创新驱动、区域协调、城乡一体的发展格局正在加速形成。
李纪恒介绍说，2018年，内蒙古经济总量和人均生产总值分别达到1.7万亿元和6.8万元，内蒙古由“吃粮靠返销”变为粮食净调出省区，由“轻工业皮毛匠、重工业钉马掌”到逐步形成现代工业体系，成为重要的绿色农畜产品生产加工输出基地、现代煤化工基地和高端装备制造基地，成为国家重要能源和战略资源基地，外送煤炭和电力居全国首位，乳肉绒粮、煤电油气、稀土石墨、信息数据都在国家经济版图中占有重要地位。
中共内蒙古自治区委员会常委、自治区人民政府常务副主席马学军介绍说，到去年年底，内蒙古自治区累计减贫141.76万人，贫困人口“两不愁”问题基本解决。目前剩余15.3万贫困人口没有脱贫，脱贫攻坚的重点和难点主要集中在落实“三保障”和激发贫困群众内生动力两个方面。
中共内蒙古自治区委员会副书记、自治区人民政府主席布小林表示，目前，内蒙古的18个口岸承担着中俄之间65%的陆路过货量，承担着中蒙之间95%的过货量。2018年，中欧班列从内蒙古过境2850多列，占到全国近50%。
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