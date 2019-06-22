6月21日，是农历二十四节气中的夏至，天气晴朗。黑龙江垦区各农牧场干部职工抢抓农时，开展玉米大豆夏管作业，田间地头到处是一派繁忙景象。图为黑龙江垦区五大连池农场第三管理区职工驾驶机车对玉米进行深松追肥作业。

陆文祥摄（人民视觉）

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