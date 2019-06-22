今年植棉面积4816万亩

据新华社青岛电 （记者张志龙、陈国峰）中国棉花协会会长戴公兴6月20日在山东青岛表示，2019年度中国植棉面积4816万亩，保持稳定。戴公兴在当日开幕的2019中国国际棉花会议上说，近5年来，中国实施了包括新疆棉花目标价格、储备棉轮换政策、改革进口棉配额发放制度等一系列改革措施，棉花面积产量和市场预期都保持相对稳定。

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