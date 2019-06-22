粮食产业工业总产值突破3万亿

本报北京6月21日电 （记者杜海涛）记者从国家粮食和物资储备局获悉， 截至去年末，全国纳入粮食产业经济统计的企业达到2.3万户，年工业总产值突破3万亿元；产值超千亿元省份11个，其中，山东省突破4000亿元，江苏、安徽、广东、湖北、河南5省均超过2000亿元。2018年，全国各类涉粮企业实际加工转化粮食5.5亿吨，粮食加工转化率达到83%。
近年来，全国粮食系统加快推动粮食产业高质量发展，切实用好“粮头食尾”和“农头工尾”这个抓手，大力推进粮食产业新旧动能转换，加快发展精深加工。调整存量、做优增量，增加专用型品种、功能性食品的有效供给，促进初级加工、精深加工与综合利用协调发展。
国家粮食和物资储备局表示，要发挥国内市场巨大的优势，用好两个市场两种资源，培育有国际竞争力的龙头企业，壮大一批实力强、带动作用突出的骨干企业。优化粮食产业区域布局，支持主产区依托县域培育粮食产业集群。精心谋划粮食机械装备产业提升行动，加强关键技术自主创新，加快向自动化、精准化、智能化、绿色化方向发展。
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