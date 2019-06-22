在广西龙胜各族自治县，每当客人来访，苗族同胞都会烧火架锅为客人打油茶，“龙胜苗族油茶制作技艺”已被列入自治区级非物质文化遗产名录。如今，随着旅游业的发展，苗家油茶越来越受到广大游客的喜爱，成为当地旅游美食中一块“金色招牌”。图为6月20日，在龙胜各族自治县伟江乡新寨村，苗族同胞在制作油茶粑粑果。

黄勇丹摄（新华社发）

(责编：杜燕飞、王静)