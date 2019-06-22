资本市场开放按下“快进键”（锐财经）

近期，中国资本市场开放动作频频。6月21日，A股纳入富时罗素全球指数启动仪式在深圳证券交易所举行，富时罗素宣布将A股纳入其全球股票指数体系，并于6月24日开盘时正式生效；在此几天前，沪伦通正式启动；国家外汇管理局近日透露，研究适度放宽甚至取消QFII额度管理；上月中旬，全球最大指数公司明晟（MSCI）宣布将把现有A股的纳入因子从5%提高至10%……
分析人士指出，中国资本市场对外开放已经按下了“快进键”，力度持续加大。近期，股市、债市、期市等市场都有望迎来系列开放新举措，更多境外资本将会进入中国市场。
A股外资流入规模将增加
继MSCI去年将A股纳入其新兴市场指数后，中国资本市场对外开放迎来又一具有重要意义的里程碑事件：A股顺利纳入富时罗素指数。
据悉，此次有超1000只A股入选富时罗素全球股票指数系列，纳入流程将从2019年6月至2020年3月分三步完成。
瑞银中国证券业务主管房东明表示，A股“入富”有望为市场带来100亿美元的资金流入，6月将有20亿美元资金净流入。
武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对本报记者分析，A股已先后纳入MSCI、富时罗素全球指数，接下来还将纳入标普道琼斯指数。世界三大指数公司都将A股纳入其全球指数体系，意味着A股进入了国际资本配置资产的篮子中，凸显了国际投资界对中国经济和中国资本市场的认可。“未来随着份额的提升，将会有更大规模、更高质量的资本进入中国股市。”
中国证监会副主席方星海年初曾表示，预计今年外资流入中国股市规模会进一步增加，6000亿元规模可以预期。知名投行摩根士丹利此前发布的研报称，2019年将成为A股外资流入规模的“纪录之年”。
拓宽双向跨境投融资渠道
就在A股“入富”当周的早些时候，中国证监会和英国金融行为监管局发布联合公告，原则批准上海证券交易所和伦敦证券交易所开展沪伦通业务，沪伦通正式启动。
中国证监会相关负责人表示，启动沪伦通是中国资本市场改革开放的重要探索，也是中英金融领域务实合作的重要内容，对拓宽双向跨境投融资渠道，促进中英两国资本市场共同发展，助力上海国际金融中心建设，都将产生重要和深远的影响。
“沪伦通可以成为加深英中金融合作、扩大中国资本市场准入的一项变革，这不仅对英中是个好消息，也将给全球经济带来好处。”伦敦金融城政策与资源委员会主席孟珂琳说。
知名投行摩根大通也认为，沪伦通的开通一方面有助于拓宽A股上市公司境外资本市场融资渠道，推进优质中国企业的国际化布局；另一方面也为国际投资者更深度进入中国资本市场，分享中国经济发展成果提供了全新的途径。
在董登新看来，沪伦通是沪港通与深港通的升级版，是中国资本市场对外开放的一个重要里程碑。“期待其早日实现双向开通，给双方投资者带来更多投资机会和好处。”
市场吸引力强增长空间大
近年来，包括股市在内，中国资本市场开放步伐持续加快：针对合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）取消相关资金汇出比例限制、本金锁定期要求；QFII总额度增至3000亿美元，RQFII试点地区扩大到荷兰；大幅放宽证券基金期货行业外资股比限制；沪深股通额度扩大4倍，北向看穿机制正式实施；铁矿石期货、精对苯二甲酸（PTA）期货引入境外交易者；中国债券纳入彭博巴克莱全球综合指数……
证监会主席易会满日前指出，下一步，证监会将加快推进资本市场的双向开放，确保2021年前完全取消证券期货行业的外资股比限制，并进一步修订完善QFII/RQFII制度，深化和完善境内外股票市场互联互通机制，逐步扩大交易所债券市场的对外开放，在条件成熟的商品期货品种引入境外交易者，进一步提升证券期货市场对外开放水平等。
“中国资本市场的大门已经打开，接下来应着力推动各项开放措施落地，同时加快推进资本市场改革，提高监管的规范性和透明度、严厉打击各类违法违规行为等，进一步提升中国资本市场的吸引力。”董登新说。
中国人民银行副行长潘功胜指出，目前中国资本市场中境外投资者的比重仍然较低，未来具有较大的增长空间，境外资本进入中国资本市场的潜力大，这将是未来中国国际收支结构演变的一个重要特征。
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