贵州少数民族音乐进校园

近年来，贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县乐里中学以“彰显民族特色，实施快乐教育”为办学特色，开设了“民族优秀传统文化教育”特色课程。 侗族琵琶歌是流行于侗族地区的侗族曲种，侗语称为“嘎琵琶”，可分为抒情琵琶歌和叙事琵琶歌两大类。2006年5月，侗族琵琶歌被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

图为乐里中学的老师在教学生弹唱侗族琵琶歌。

（人民图片）

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